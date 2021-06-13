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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7842784378447845>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:42

  Олежан написав:
  kingkongovets написав:Застройщики уйдут с рынка, а цена квартир взлетит: рынок готовится к налоговым новациям

https://ubr.ua/market/real-estate/zastr ... am-4004752

давно пора. чем меньше строек тем выше цена.
я б вообще поставил бы моратирий на заструйку киева лет так на 10


Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши только потому, что сам успел обзавестись. А если дополнительные метры надо будет приобрести, куда побежишь?

Правильно Серж-ик расписывает для простачков последствия налоговых изменений - может хоть кого-то отведет от бессмысленной и беспощадной пропаганды жуликов в круглых очках
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:48

  zРадио написав:Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши только потому, что сам успел обзавестись. А если дополнительные метры надо будет приобрести, куда побежишь?

Правильно Серж-ик расписывает для простачков последствия налоговых изменений - может хоть кого-то отведет от бессмысленной и беспощадной пропаганды никоновых


Ничего не изменится с этим НДС. Будут продолжать строить, покупать, жить, продавать. Цены из-за паники Никонова не вырастут. Они будут продолжать постепенно расти по объективным экономическим законам. Всё будет как сейчас. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:52

  Libo написав:Никонов несет бред. :shock:
Цель - засрать мозги пиплу, объявить о 30% повышении цен и перевести стрелки на Зеленого.
Не нажрался. :(
Я б натравил на него Данилова и раскулачил и закрыл бы его нах. :lol:


Хочет по-максимуму загнать покупанов до вступления в действие закона, понимая, что компенсировать расходы на НДС придется за счет собственной прибыли, иначе продажи остановятся. Застройщики уже не могут индексировать прайсы даже на инфляцию - продажи падают на больший процент, нежели повышается цена. Ценовая эластичность, мать ее... КГС пугал-пугал повышением цен в мае, но обломился. Платежеспособного спроса недостаточно даже на поддержание текущих цен
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 09 лип, 2021 11:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:53

  zРадио написав:..

Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши только потому, что сам успел обзавестись...

так у нас жежЪ дэмографычна крыза та зубожиння - скоро программисты ежиков будут ловить, по всем данным говностата. С Киева все валят, - кому нужна та "роскошь"?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:54

  sequence написав:
  zРадио написав:..

Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши только потому, что сам успел обзавестись...

так у нас жежЪ дэмографычна крыза та зубожиння - скоро программисты ежиков будут ловить, по всем данным говностата. С Киева все валят, - кому нужна та "роскошь"?


Это вы спросите у поехавшего кукухой автора поста о моратории на строительство
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:55

  zРадио написав:
  Libo написав:Никонов несет бред. :shock:
Цель - засрать мозги пиплу, объявить о 30% повышении цен и перевести стрелки на Зеленого.
Не нажрался. :(
Я б натравил на него Данилова и раскулачил и закрыл бы его нах. :lol:


Хочет по-максимуму загнать покупанов вступления в действие закона, понимая, что компенсировать расходы на НДС придется за счет собственной прибыли, иначе продажи остановятся. Застройщики уже не могут индексировать прайсы даже на инфляцию - продажи падают на больший процент, нежели повышается цена. Ценовая эластичность, мать ее... КГС пугал-пугал повышением цен в мае, но обломился. Платежеспособного спроса недостаточно даже на поддержание текущих цен

якщо піпл витрачає 40% доходу на жрачку (яка росте в ціні), а ще, думаю 30% буде осінню на компослуги, то лишатиметься 30% на все інше - одяг, розваги ... надія лише на пільгову іпотеку, яка не взлетіла.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:57

  Serg-ik написав:Верх популизма:
Потери от НДС на себе ощутит больше рынок вторичного жилья – при каждой перепродаже владельцу жилья нужно будет заплатить 20% от вырученных средств.


Кингу, который любит мокнуть носом "А вы позвонили по объявлению, вам подтвердили цену? не замануха?" могу сказать: "Вы налоговый кодекс читали, прежде чем эту муть сюда репостить"?

це перл !!!
а ще будуть 18% ПНДФО + 1,5 воєнний + пенсійний фонд + % нотаріусу + % дерджмито, перекупи сось-сось.

А нє, як кажу Успіх - орендар заплатить за все. Тільки тут покупан.
Бабкі у піпла є!
Он в АТБ які черги за червоними цінниками.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 09 лип, 2021 11:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:59

  zРадио написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:..

Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши только потому, что сам успел обзавестись...

так у нас жежЪ дэмографычна крыза та зубожиння - скоро программисты ежиков будут ловить, по всем данным говностата. С Киева все валят, - кому нужна та "роскошь"?


Это вы спросите у поехавшего кукухой автора поста о моратории на строительство

так он же на вашей стороне! Все логично - народу меньше, значит бетон не нужен, обеспеченность м2/душу населения автоматически растет, все в шоколаде. Где подвох?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:01

  Libo написав:
  zРадио написав:Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши только потому, что сам успел обзавестись. А если дополнительные метры надо будет приобрести, куда побежишь?

Правильно Серж-ик расписывает для простачков последствия налоговых изменений - может хоть кого-то отведет от бессмысленной и беспощадной пропаганды никоновых


Ничего не изменится с этим НДС. Будут продолжать строить, покупать, жить, продавать. Цены из-за паники Никонова не вырастут. Они будут продолжать постепенно расти по объективным экономическим законам. Всё будет как сейчас. 8)


Кроме последнего, согласен. До конца года США начнут беспрецедентную по масштабам борьбу с инфляцией доллара, что отразится на всех ценовых рынках в мире
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тока пока сось-сось почему то лишь сидящие на матрасах сержики, да идейные камлатели на обвал
а так да - спроса нет, продажи стоят, рылы свистят, шаромыги в круглых очках манипулируют и загоняют в никому не нужный бетон
и да - в оп пусто, покупателям с баблом целуют руки и делают минеты
все именно так и есть, бгг
kingkongovets
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