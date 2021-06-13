Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:24

zРадио написав: kingkongovets написав: тока пока сось-сось почему то лишь сидящие на матрасах сержики, да идейные камлатели на обвал

а так да - спроса нет, продажи стоят, рылы свистят, шаромыги в круглых очках манипулируют и загоняют в никому не нужный бетон

и да - в оп пусто, покупателям с баблом целуют руки и делают минеты

все именно так и есть, бгг тока пока сось-сось почему то лишь сидящие на матрасах сержики, да идейные камлатели на обвала так да - спроса нет, продажи стоят, рылы свистят, шаромыги в круглых очках манипулируют и загоняют в никому не нужный бетони да - в оп пусто, покупателям с баблом целуют руки и делают минетывсе именно так и есть, бгг



Не надо про свои тайные желания (целования рук и минеты). Лучше расскажи, почему КГС не может поднять ценник даже на размер потребительской инфляции. И зачем застройщикам фейковые покупатели внутри ОП? Не надо про свои тайные желания (целования рук и минеты). Лучше расскажи, почему КГС не может поднять ценник даже на размер потребительской инфляции. И зачем застройщикам фейковые покупатели внутри ОП?

ты свои слюнтявки типа «лучше расскажи почему кгс..» своей жене говори, а мне задач нарезать не надо, молод и зелен слишкоместь вопросы к кгс, никонову, или кому либо еще - вперед, фб умеешь пользоваться?да и вообще тебе с твоим прогнозом «рынок ждет падение на 20-40%% от мартовских хаев» лучше бы ротик прикрыть и не позориться больше, ты не просто не угадал, ты обосрался по самые уши, но вместо того шоп признать свою ошибку, или просто замолчать, продолжаешь нести пургу и позориться дальшенедвига пока растет и это объективная реальность, а все твои вскукареки и попытки этот очевидный факт отрицать - лучшая характеристика тебя и как аналитика, да и просто как адекватного человека