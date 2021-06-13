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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78437844784578467847>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:04

  sequence написав: так он же на вашей стороне! Все логично - народу меньше, значит бетон не нужен, обеспеченность м2/душу населения автоматически растет, все в шоколаде. Где подвох?


Как говорится, чья бы мычала, а завхоза стройматериалов - молчала :mrgreen: Вы тоже за мораторий?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:может хоть кого-то отведет от бессмысленной и беспощадной пропаганды жуликов в круглых очках

Столько времени прошло, а стиль один и тот же
Покуда будут жить на свете дураки обманывать нам стало бы с руки


Было
Зображення


Стало
Зображення
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:08

  kingkongovets написав:тока пока сось-сось почему то лишь сидящие на матрасах сержики, да идейные камлатели на обвал
а так да - спроса нет, продажи стоят, рылы свистят, шаромыги в круглых очках манипулируют и загоняют в никому не нужный бетон
и да - в оп пусто, покупателям с баблом целуют руки и делают минеты
все именно так и есть, бгг


Не надо про свои тайные желания (целования рук и минеты). Лучше расскажи, почему КГС не может поднять ценник даже на размер потребительской инфляции. И зачем застройщикам фейковые покупатели внутри ОП?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

нравится мне вой по поводу НДС. Я 2 месяца назад говорил об этом. Когда только первый слушок прошел, что могут внести поправки и наша ком. партия имени Зебила проголосует стройными рядами. ФИдбек был очень слабый...кроме пары постов "специалистов" по НДС. Четче надо быть, господа латифундисты и смотреть в перспективу, А не пасьянсы раскладывать о демографическом кризисе, себестоимости бетонометра в разных регионах...и о том, как прекрасен будет Рыбальский, когда там пустят каноэ ...)))))))
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:Четче надо быть, господа латифундисты и смотреть в перспективу, А не пасьянсы раскладывать о демографическом кризисе, себестоимости бетонометра в разных регионах.

Господам как раз пофиг на демографию и себестоимость бетонометра.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:тока пока сось-сось почему то лишь сидящие на матрасах сержики, да идейные камлатели на обвал
а так да - спроса нет, продажи стоят, рылы свистят, шаромыги в круглых очках манипулируют и загоняют в никому не нужный бетон
и да - в оп пусто, покупателям с баблом целуют руки и делают минеты
все именно так и есть, бгг


Не надо про свои тайные желания (целования рук и минеты). Лучше расскажи, почему КГС не может поднять ценник даже на размер потребительской инфляции. И зачем застройщикам фейковые покупатели внутри ОП?


ты свои слюнтявки типа «лучше расскажи почему кгс..» своей жене говори, а мне задач нарезать не надо, молод и зелен слишком
есть вопросы к кгс, никонову, или кому либо еще - вперед, фб умеешь пользоваться?
да и вообще тебе с твоим прогнозом «рынок ждет падение на 20-40%% от мартовских хаев» лучше бы ротик прикрыть и не позориться больше, ты не просто не угадал, ты обосрался по самые уши, но вместо того шоп признать свою ошибку, или просто замолчать, продолжаешь нести пургу и позориться дальше
недвига пока растет и это объективная реальность, а все твои вскукареки и попытки этот очевидный факт отрицать - лучшая характеристика тебя и как аналитика, да и просто как адекватного человека
kingkongovets
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GADFLY не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики.
Grand Touring
 
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  zРадио написав:..
Как говорится, чья бы мычала, а завхоза стройматериалов - молчала :mrgreen: Вы тоже за мораторий?

спасибо, повысили из продавца в завхоза :mrgreen: :mrgreen:
да прости хоспади, я же пишу - это ваш сторонник, мы же тока за массовое и бесповоротное бетонирование )) По каким ценам бетонироваться, признаться, мне плевать, важно, чтобы "шпайш машт флоу"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:31

  Мизантрóп написав:Попробуйте электофен в таз с водой

узо срабатывает ..
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:33

  Grand Touring написав:GADFLY не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики.

щоб корова менше їла і давала більше молока її треба просто менше годувати і більше доїти
flyman
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