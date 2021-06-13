Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:тока пока сось-сось почему то лишь сидящие на матрасах сержики, да идейные камлатели на обвал а так да - спроса нет, продажи стоят, рылы свистят, шаромыги в круглых очках манипулируют и загоняют в никому не нужный бетон и да - в оп пусто, покупателям с баблом целуют руки и делают минеты все именно так и есть, бгг
Не надо про свои тайные желания (целования рук и минеты). Лучше расскажи, почему КГС не может поднять ценник даже на размер потребительской инфляции. И зачем застройщикам фейковые покупатели внутри ОП?
нравится мне вой по поводу НДС. Я 2 месяца назад говорил об этом. Когда только первый слушок прошел, что могут внести поправки и наша ком. партия имени Зебила проголосует стройными рядами. ФИдбек был очень слабый...кроме пары постов "специалистов" по НДС. Четче надо быть, господа латифундисты и смотреть в перспективу, А не пасьянсы раскладывать о демографическом кризисе, себестоимости бетонометра в разных регионах...и о том, как прекрасен будет Рыбальский, когда там пустят каноэ ...)))))))
kingkongovets написав:тока пока сось-сось почему то лишь сидящие на матрасах сержики, да идейные камлатели на обвал а так да - спроса нет, продажи стоят, рылы свистят, шаромыги в круглых очках манипулируют и загоняют в никому не нужный бетон и да - в оп пусто, покупателям с баблом целуют руки и делают минеты все именно так и есть, бгг
Не надо про свои тайные желания (целования рук и минеты). Лучше расскажи, почему КГС не может поднять ценник даже на размер потребительской инфляции. И зачем застройщикам фейковые покупатели внутри ОП?
ты свои слюнтявки типа «лучше расскажи почему кгс..» своей жене говори, а мне задач нарезать не надо, молод и зелен слишком есть вопросы к кгс, никонову, или кому либо еще - вперед, фб умеешь пользоваться? да и вообще тебе с твоим прогнозом «рынок ждет падение на 20-40%% от мартовских хаев» лучше бы ротик прикрыть и не позориться больше, ты не просто не угадал, ты обосрался по самые уши, но вместо того шоп признать свою ошибку, или просто замолчать, продолжаешь нести пургу и позориться дальше недвига пока растет и это объективная реальность, а все твои вскукареки и попытки этот очевидный факт отрицать - лучшая характеристика тебя и как аналитика, да и просто как адекватного человека
zРадио написав:.. Как говорится, чья бы мычала, а завхоза стройматериалов - молчала Вы тоже за мораторий?
спасибо, повысили из продавца в завхоза да прости хоспади, я же пишу - это ваш сторонник, мы же тока за массовое и бесповоротное бетонирование )) По каким ценам бетонироваться, признаться, мне плевать, важно, чтобы "шпайш машт флоу"
Grand Touring написав:GADFLY не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики.
щоб корова менше їла і давала більше молока її треба просто менше годувати і більше доїти