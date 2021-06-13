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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7844784578467847>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:35

  kingkongovets написав:
ты свои слюнтявки типа «лучше расскажи почему кгс..» своей жене говори, а мне задач нарезать не надо, молод и зелен слишком
есть вопросы к кгс, никонову, или кому либо еще - вперед, фб умеешь пользоваться?
да и вообще тебе с твоим прогнозом «рынок ждет падение на 20-40%% от мартовских хаев» лучше бы ротик прикрыть и не позориться больше, ты не просто не угадал, ты обосрался по самые уши, но вместо того шоп признать свою ошибку, или просто замолчать, продолжаешь нести пургу и позориться дальше
недвига пока растет и это объективная реальность, а все твои вскукареки и попытки этот очевидный факт отрицать - лучшая характеристика тебя и как аналитика, да и просто как адекватного человека


Хамло, тон на пол октавы ниже! О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го, если откаканые уши не будут мешать. Ответы на вопросы будут? Почему гривневые ценники КГС, крупнейшего застройшика города, растут медленнее инфляции?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:39

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:
ты свои слюнтявки типа «лучше расскажи почему кгс..» своей жене говори, а мне задач нарезать не надо, молод и зелен слишком
есть вопросы к кгс, никонову, или кому либо еще - вперед, фб умеешь пользоваться?
да и вообще тебе с твоим прогнозом «рынок ждет падение на 20-40%% от мартовских хаев» лучше бы ротик прикрыть и не позориться больше, ты не просто не угадал, ты обосрался по самые уши, но вместо того шоп признать свою ошибку, или просто замолчать, продолжаешь нести пургу и позориться дальше
недвига пока растет и это объективная реальность, а все твои вскукареки и попытки этот очевидный факт отрицать - лучшая характеристика тебя и как аналитика, да и просто как адекватного человека


Хамло, тон на пол октавы ниже! О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го, если откаканые уши не будут мешать


про твои «мартовские хаи», с которых ржет весь форум, можно говорить уже давно)
и еще раз - самое большое хамло тут именно ты

зы: ого как риторика изменилась
- уже видите ли «не так как нужно растет» бгг
жги еще, дурашка
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 09 лип, 2021 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:40

  zРадио написав:... Почему гривневые ценники КГС, крупнейшего застройшика города, растут медленнее инфляции?

может, этогось, тогось, что КГС за последние полтора года почти ничего нового не начал строить?
"крупнейший застройщик" нужно писать в таком случае в кавычках
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:47

  sequence написав:
  zРадио написав:... Почему гривневые ценники КГС, крупнейшего застройшика города, растут медленнее инфляции?

может, этогось, тогось, что КГС за последние полтора года почти ничего нового не начал строить?
"крупнейший застройщик" нужно писать в таком случае в кавычках


А кто начал строить? Вас совсем не тревожит качество используемых аргументов? И назовите тогда "настоящего" крупнейшего застройщика Киева.

Кстати, если ничего нового не объявлялось, то по-идее, на старое, наоборот, нужно повышать ценники. Нет? Совсем вы запутались...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:48

Дорожай отменяется?


https://news.finance.ua/ua/news/-/49626 ... rma-zakono
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:53

  kingkongovets написав:про твои «мартовские хаи», с которых ржет весь форум, можно говорить уже давно)


Мартовские хаи - это база сравнения для прогноза. Ржут только необразованные рылы вроде тебя

  kingkongovets написав:и еще раз - самое большое хамло тут именно ты


Потому что ты так сказал, а твои подпевалы - повторили?

  kingkongovets написав:зы: ого как риторика изменилась
- уже видите ли «не так как нужно растет» бгг


Не мечтай, не изменилась - гривневый рост ниже инфляции ты за рост РН тут впарить не сможешь
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:КГС за последние полтора года почти ничего нового не начал строить?
"крупнейший застройщик" нужно писать в таком случае в кавычках

Можете неожиданно для себя обнаружить, что объекты, которые были полтора года назад в прайсах КГС, уже в прайсах других компаний. КГС передал всё прибыльное в руки другим. Наверное в интересах киевской громады
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:00

  GADFLY написав:нравится мне вой по поводу НДС

тут тусується в основному укро-їліта.
Вихідці з сантехніків, шоферів, селян.
Вони не здатні проаналізувати ситуацію на два кроки вперед.

Доки грім не вдарить - дядько не перехреститься!

  flyman написав:якщо піпл витрачає 40% доходу на жрачку (яка росте в ціні), а ще, думаю 30% буде осінню на компослуги, то лишатиметься 30% на все інше - одяг, розваги ... надія лише на пільгову іпотеку, яка не взлетіла.


Флаймен, і як наш тернопільський програміст проживе на 125 дол/міс?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:гривневый рост ниже инфляции ты за рост РН тут впарить не сможешь


реальное ибанько)))

зы: так ты определись - я все же «мелкий рейдер», или «необразованный рыл»?)
а то я в недоумении бгг
кстати заметь - я не комментирую, кто на самом деле ты, мне на это пох, как в общем то и на твое постоянное хамство, если бы ты писал шото действительно дельное и стоящее
но ты к сожалению стабильно несешь пургу и жутко рефлексируешь когда тебя тычут в твои ошибки
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 09 лип, 2021 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:03

  zРадио написав:..
А кто начал строить? Вас совсем не тревожит качество используемых аргументов? И назовите тогда "настоящего" крупнейшего застройщика Киева.
Кстати, если ничего нового не объявлялось, то по-идее, на старое, наоборот, нужно повышать ценники. Нет? Совсем вы запутались...

ох, и весело с вами переписываться, честное слово. Я вас могу расстроить - 80% сданного КГС за 2020 суть введение в эксплуатацию наследства Укрбуда, находившееся в высокой степени готовности (6 ЖК). Собственные проекты КГС буксуют и в 2020 их было сдано где-то 3 (можете поправить). 3 собственных ЖК за год для "крупнейшего застройщика", даже с учетом всех ковидов, не совсем какбэ алё.
Думаю, даже Никонов, не говоря об Интергалах и Столицах выдали нагора больше.
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