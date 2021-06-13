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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:35
kingkongovets написав:
ты свои слюнтявки типа «лучше расскажи почему кгс..» своей жене говори, а мне задач нарезать не надо, молод и зелен слишком
есть вопросы к кгс, никонову, или кому либо еще - вперед, фб умеешь пользоваться?
да и вообще тебе с твоим прогнозом «рынок ждет падение на 20-40%% от мартовских хаев» лучше бы ротик прикрыть и не позориться больше, ты не просто не угадал, ты обосрался по самые уши, но вместо того шоп признать свою ошибку, или просто замолчать, продолжаешь нести пургу и позориться дальше
недвига пока растет и это объективная реальность, а все твои вскукареки и попытки этот очевидный факт отрицать - лучшая характеристика тебя и как аналитика, да и просто как адекватного человека
Хамло, тон на пол октавы ниже! О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го, если откаканые уши не будут мешать. Ответы на вопросы будут? Почему гривневые ценники КГС, крупнейшего застройшика города, растут медленнее инфляции?
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:39
zРадио написав: kingkongovets написав:
ты свои слюнтявки типа «лучше расскажи почему кгс..» своей жене говори, а мне задач нарезать не надо, молод и зелен слишком
есть вопросы к кгс, никонову, или кому либо еще - вперед, фб умеешь пользоваться?
да и вообще тебе с твоим прогнозом «рынок ждет падение на 20-40%% от мартовских хаев» лучше бы ротик прикрыть и не позориться больше, ты не просто не угадал, ты обосрался по самые уши, но вместо того шоп признать свою ошибку, или просто замолчать, продолжаешь нести пургу и позориться дальше
недвига пока растет и это объективная реальность, а все твои вскукареки и попытки этот очевидный факт отрицать - лучшая характеристика тебя и как аналитика, да и просто как адекватного человека
Хамло, тон на пол октавы ниже! О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го, если откаканые уши не будут мешать
про твои «мартовские хаи», с которых ржет весь форум, можно говорить уже давно)
и еще раз - самое большое хамло тут именно ты
зы: ого как риторика изменилась
- уже видите ли «не так как нужно растет» бгг
жги еще, дурашка
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 09 лип, 2021 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:40
zРадио написав:
... Почему гривневые ценники КГС, крупнейшего застройшика города, растут медленнее инфляции?
может, этогось, тогось, что КГС за последние полтора года почти ничего нового не начал строить?
"крупнейший застройщик" нужно писать в таком случае в кавычках
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:47
sequence написав: zРадио написав:
... Почему гривневые ценники КГС, крупнейшего застройшика города, растут медленнее инфляции?
может, этогось, тогось, что КГС за последние полтора года почти ничего нового не начал строить?
"крупнейший застройщик" нужно писать в таком случае в кавычках
А кто начал строить? Вас совсем не тревожит качество используемых аргументов? И назовите тогда "настоящего" крупнейшего застройщика Киева.
Кстати, если ничего нового не объявлялось, то по-идее, на старое, наоборот, нужно повышать ценники. Нет? Совсем вы запутались...
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:48
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:53
kingkongovets написав:
про твои «мартовские хаи», с которых ржет весь форум, можно говорить уже давно)
Мартовские хаи - это база сравнения для прогноза. Ржут только необразованные рылы вроде тебя
kingkongovets написав:
и еще раз - самое большое хамло тут именно ты
Потому что ты так сказал, а твои подпевалы - повторили?
kingkongovets написав:
зы: ого как риторика изменилась
- уже видите ли «не так как нужно растет» бгг
Не мечтай, не изменилась - гривневый рост ниже инфляции ты за рост РН тут впарить не сможешь
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:55
sequence написав:
КГС за последние полтора года почти ничего нового не начал строить?
"крупнейший застройщик" нужно писать в таком случае в кавычках
Можете неожиданно для себя обнаружить, что объекты, которые были полтора года назад в прайсах КГС, уже в прайсах других компаний. КГС передал всё прибыльное в руки другим. Наверное в интересах киевской громады
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:00
GADFLY написав:
нравится мне вой по поводу НДС
тут тусується в основному укро-їліта.
Вихідці з сантехніків, шоферів, селян.
Вони не здатні проаналізувати ситуацію на два кроки вперед.
Доки грім не вдарить - дядько не перехреститься!
flyman написав:
якщо піпл витрачає 40% доходу на жрачку (яка росте в ціні), а ще, думаю 30% буде осінню на компослуги, то лишатиметься 30% на все інше - одяг, розваги ... надія лише на пільгову іпотеку, яка не взлетіла.
Флаймен, і як наш тернопільський програміст проживе на 125 дол/міс?
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:02
zРадио написав:гривневый рост ниже инфляции ты за рост РН тут впарить не сможешь
реальное ибанько)))
зы: так ты определись - я все же «мелкий рейдер», или «необразованный рыл»?)
а то я в недоумении бгг
кстати заметь - я не комментирую, кто на самом деле ты, мне на это пох, как в общем то и на твое постоянное хамство, если бы ты писал шото действительно дельное и стоящее
но ты к сожалению стабильно несешь пургу и жутко рефлексируешь когда тебя тычут в твои ошибки
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 09 лип, 2021 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:03
zРадио написав:
..
А кто начал строить? Вас совсем не тревожит качество используемых аргументов? И назовите тогда "настоящего" крупнейшего застройщика Киева.
Кстати, если ничего нового не объявлялось, то по-идее, на старое, наоборот, нужно повышать ценники. Нет? Совсем вы запутались...
ох, и весело с вами переписываться, честное слово. Я вас могу расстроить - 80% сданного КГС за 2020 суть введение в эксплуатацию наследства Укрбуда, находившееся в высокой степени готовности (6 ЖК). Собственные проекты КГС буксуют и в 2020 их было сдано где-то 3 (можете поправить). 3 собственных ЖК за год для "крупнейшего застройщика", даже с учетом всех ковидов, не совсем какбэ алё.
Думаю, даже Никонов, не говоря об Интергалах и Столицах выдали нагора больше.
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