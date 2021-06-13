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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:14
sequence написав: zРадио написав:
..
А кто начал строить? Вас совсем не тревожит качество используемых аргументов? И назовите тогда "настоящего" крупнейшего застройщика Киева.
Кстати, если ничего нового не объявлялось, то по-идее, на старое, наоборот, нужно повышать ценники. Нет? Совсем вы запутались...
ох, и весело с вами переписываться, честное слово. Я вас могу расстроить - 80% сданного КГС за 2020 суть введение в эксплуатацию наследства Укрбуда, находившееся в высокой степени готовности (6 ЖК). Собственные проекты КГС буксуют и в 2020 их было сдано где-то 3 (можете поправить). 3 собственных ЖК за год для "крупнейшего застройщика", даже с учетом всех ковидов, не совсем какбэ алё.
Думаю, даже Никонов, не говоря об Интергалах и Столицах выдали нагора больше.
Кто другой начал строить? Кто лидер строительного рынка Киева? И почему КГС, пусть даже он уже (якобы) застройщик не из числа крупнейших, не может поднять ценники даже на уровень инфляции? Четко и лаконично. Хватит уже выдавать ахинею на голубом глазу, придуриваясь, что отвечаете на заданные вопросы
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 09 лип, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:15
zРадио написав:До конца года
США начнут беспрецедентную по масштабам борьбу с инфляцией доллара, что отразится на всех ценовых рынках в мире
какого года?
как обычно "прогноз" с временной вилкой 18-30? (лет
)
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:19
так собі роз"яснення, на 3-.
Що робити тим, хто проплатив 100% до моменту вступу в дію норми?
А хто 30% або 50%?
Тобто зараз, без чітких роз"яснень піпл припиняє інвестувати в новобудови, щоб не попасти потім під 20% ПДВ. І? Співаєм далі мантри про буде дорожать?
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:20
zРадио написав: kingkongovets написав:
про твои «мартовские хаи», с которых ржет весь форум, можно говорить уже давно)
Мартовские хаи - это база сравнения для прогноза. Ржут только необразованные рылы вроде тебя
kingkongovets написав:
и еще раз - самое большое хамло тут именно ты
Потому что ты так сказал, а твои подпевалы - повторили?
kingkongovets написав:
зы: ого как риторика изменилась
- уже видите ли «не так как нужно растет» бгг
Не мечтай, не изменилась - гривневый рост ниже инфляции ты за рост РН тут впарить не сможешь
В США ринок жилої нерухомості уже розвернувся.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:23
Frant написав: GADFLY написав:
нравится мне вой по поводу НДС
тут тусується в основному укро-їліта.
Вихідці з сантехніків, шоферів, селян.
Вони не здатні проаналізувати ситуацію на два кроки вперед.
Доки грім не вдарить - дядько не перехреститься!
flyman написав:
якщо піпл витрачає 40% доходу на жрачку (яка росте в ціні), а ще, думаю 30% буде осінню на компослуги, то лишатиметься 30% на все інше - одяг, розваги ... надія лише на пільгову іпотеку, яка не взлетіла.
Флаймен, і як наш тернопільський програміст проживе на 125 дол/міс?
Як і раніше.
Зроблю корекцію на інфляцію і житиму на 140 або 150 дол/міс. Тільки погодинний рейт спробую підняти, щоб сильно жаба не дусила.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:24
Прохожий написав: zРадио написав:До конца года
США начнут беспрецедентную по масштабам борьбу с инфляцией доллара, что отразится на всех ценовых рынках в мире
какого года?
как обычно "прогноз" с временной вилкой 18-30? (лет
)
Не парься, узнаешь, когда об этом будет говорить каждый таксист
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:24
zРадио написав: sequence написав: zРадио написав:
..
А кто начал строить? Вас совсем не тревожит качество используемых аргументов? И назовите тогда "настоящего" крупнейшего застройщика Киева.
Кстати, если ничего нового не объявлялось, то по-идее, на старое, наоборот, нужно повышать ценники. Нет? Совсем вы запутались...
ох, и весело с вами переписываться, честное слово. Я вас могу расстроить - 80% сданного КГС за 2020 суть введение в эксплуатацию наследства Укрбуда, находившееся в высокой степени готовности (6 ЖК). Собственные проекты КГС буксуют и в 2020 их было сдано где-то 3 (можете поправить). 3 собственных ЖК за год для "крупнейшего застройщика", даже с учетом всех ковидов, не совсем какбэ алё.
Думаю, даже Никонов, не говоря об Интергалах и Столицах выдали нагора больше.
Кто другой начал строить? Кто лидер строительного рынка Киева? И почему КГС, пусть даже он уже (якобы) застройщик не из числа крупнейших, не может поднять ценники даже на уровень инфляции? Четко и лаконично. Хватит уже выдавать ахинею на голубом глазу, придуриваясь, что отвечаете на заданные вопросы
КГС вроді доїть на розсрочці.
Якщо не піднімає, значить нема що видоїти.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:26
Прочитал. Пустые "допущения" для контента.
Цены выросли из-за девальвации доллара.
Мы типа считаем, что киевская недвижимость это "ликвид" мирового уровня и должен котироваться соответственно
Кстати, это частично правда.
Так как в любой столице любой (нормальной) страны недвига +\- будет что-то стоить.
Из плюсов в сторону роста цен - поддержка США нашей страны.
Пока в нас будут заливать бабки с целью "построить демократию" (реформы там всякие, открытие рынков (земля, речная логистика и т.д.), прозрачность корп. управления, приватизация, реформа судебной системы, независимость силовых структур, борьба с олигархами и т.д.), короче вот это вот все... В общем, пока это будут лоббировать и давать на это деньги ( кредиты МВФов\ЕБРРов\ЕСов\ГОСДЕПов и т.д.) экономика Украины будет расти.
Если все это будет реализовано денег у нас станет раза в 3-4 больше всего лет за 10 (после внедрения). Соответственно и недвига будет стоить...
Из минусов (влияют на снижение цен):
1. "Инфляционный пузырь", который на перегонки поддерживают все развитые страны мира. США в первую очередь. Правильно тут говорят, как только его начнут "сдувать" нашей экономике резко поплохеет..
2. Демографическая яма. Огромная.
3. Отток работоспособного населения.
4. Отток молодежи (которой итак мало).
5. Соседи...
6. "Тугость реформ". Теряем самое ценное - время. Оно играет против нас по 5 предыдущим пунктам.
В целом, в средне и долгосроке (3-7лет), я лично, считаю, что стоимость КРН будет расти.
В краткосрочной перспективе (1-2 года) - ХЗ. Будем топтаться на текущем уровне +\- 10%. Согласен, 10% это тоже нифига не мало.
Но из-за п.1 это может быть и -10%
Вот такое мое ИМХО.
З.Ы.:
Еще в 15 году я говорил, что раньше 20 года не буду рассматривать вход на КРН - слишком много рисков и неопределенности.
Сейчас, в 21 году, уже жалею, что не "вляпался в бетон" в 20. И купил бы дешевле и уже спал бы спокойно следующие лет 5 (-:
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