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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:03
sequence написав:
зачем подымать цены на то, чего нет - новые объекты? Старый фонд раскуплен
Вранье. Не поленитесь открыть сайт
sequence написав:
Строят мерзко - видимо, сказывается кассовый разрыв из-за резкого роста стоимости всего
А я думал, потому что нового ничего не объявляют. Бугага, подсказывайте)) Ваши "аргументы" работают в обе стороны, такие они "сильные"
sequence написав:
Сидят ровно, ждут октябрей - начитались поди глупостей на странном форуме непрофильного сайта.
Кстати, есть новый мем - "октябрята
": те, кто ждут обвала с будущих октябрей
Я как-то заглядывал в архив ветки за 2008-й - у ваших папередников подгорало сильнее) Так что можете называть октябрятами. Не матюками, и на том хорошо
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:06
Grand Touring написав: Serg-ik написав:
Упс
Киевлянка Инна Звягинцева ...
Об этом девушка написала в Facebook
Вот прибавочка к 78 грн за электроэнергию.
Такого не может быть, потому что в Киеве все молодые люди получают от штуки баксов и 5 тыс - пыль для них
нет. Это культура платежей. Даже при Попове была стимуляция платить вовремя, помницца, что-то вроде 10% скидки. Когда штрафы ГАИ платишь, тоже 2 недели дешевле. Не привык народ к дисциплине, ну так гривной за знание заплатят. Это норм. Пенсионеры платят вовремя, а у молодежи времени нет, понимаешь
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:09
vitaliian написав:flyman
15 метров, ладно мебель на ночь можно матрас надуть, а вещи где на улице держать? это мертвый неликвид там жить нереально даже карлику без волчицы. Пусть тот трамвай хоть в сам дом заедет. Что в трамвае счастье?
Ну, 15м2 - трохи маловато, а от як вже є хоч 20м2 - то +/-нормас.
(не знаю/пам'ятаю скільки М2 має цоколь в Бучі Флая? )
І так, його продати - буде ще той гемор - хіба що з нормальною знижкою!
А от здавати(якщо мудро підійти до цієї справи - стіни перекати структурною фарбою, на підлогу покласти ламінат і купити б/у меблі/техніку) - то спокійно можна запустити туди 2-4 джамшути, чи собачатників/котятників за 5-7Кгрн/міс.
- а чому б і ні?
Що вони там дуже вб'ють, чи кого зможуть затопити, крім щурів?
Роботягам, яка різниця, де переночувати - головне щоб дешевше!
Так що ідея здачі в оренду цоколя постійно "нестандартній публіці" - має право на життя!🎩⏳
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:11
sequence написав: Grand Touring написав: Serg-ik написав:
Упс
Вот прибавочка к 78 грн за электроэнергию.
Такого не может быть, потому что в Киеве все молодые люди получают от штуки баксов и 5 тыс - пыль для них
нет. Это культура платежей. Даже при Попове была стимуляция платить вовремя, помницца, что-то вроде 10% скидки. Когда штрафы ГАИ платишь, тоже 2 недели дешевле. Не привык народ к дисциплине, ну так гривной за знание заплатят. Это норм. Пенсионеры платят вовремя, а у молодежи времени нет, понимаешь
я плачу в срок, чому мене не заохочують?
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:12
zРадио написав:
.. Ваши "аргументы" работают в обе стороны, такие они "сильные"
..
Это не аргументы, а предположения. Ситуацию в КГС знаю исключительно с интервью с Кушниром на сайте КМБ или постов в Фейсбуке. Ваши предположения ("не подымают, бо не берут"), находятся на том самом уровне, что и мои, так как дополнительными инсайдами вы не обладаете. Если обладаете, можете поделиться.
Зрадио, харэ уже ждать великих обвалов - сдавайтесь. Обвала ждут слишком многие, а когда такое случается, обычно они не происходят или позже.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:13
Успіх написав: vitaliian написав:flyman
15 метров, ладно мебель на ночь можно матрас надуть, а вещи где на улице держать? это мертвый неликвид там жить нереально даже карлику без волчицы. Пусть тот трамвай хоть в сам дом заедет. Что в трамвае счастье?
Ну, 15м2 - трохи маловато, а от як вже є хоч 20м2 - то +/-нормас.
(не знаю/пам'ятаю скільки М2 має цоколь в Бучі Флая? )
І так, його продати - буде ще той гемор - хіба що з нормальною знижкою!
А от здавати(якщо мудро підійти до цієї справи - стіни перекати структурною фарбою, на підлогу покласти ламінат і купити б/у меблі/техніку) - то спокійно можна запустити туди 2-4 джамшути, чи собачатників/котятників за 5-7Кгрн/міс.
- а чому б і ні?
Що вони там дуже вб'ють, чи кого зможуть затопити, крім щурів?
Роботягам, яка різниця, де переночувати - головне щоб дешевше!
Так що ідея здачі в оренду цоколя постійно "нестандартній публіці" - має право на життя!🎩⏳
Ваша думка нам дуже важлива.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:14
zРадио написав:
Кроме последнего, согласен. До конца года США начнут беспрецедентную по масштабам борьбу с инфляцией доллара, что отразится на всех ценовых рынках в мире
Бестолочь. Если идет борьба с инфляцией, это значит, что инфляция есть.
Что происходит с ценами во время инфляции? Во время инфляции цены растут.
За десятилетие самой высокой инфляции в США в 70-е цены на недвижимость выросли в 3-4 раза. В 80-е, когда инфляцию побороли, они выросли всего в два раза.
Да какая пересичному разница вырастут цены в 2 или в 4 раза до 2030 года!
Для него важно решить свой квартирный вопрос - вопрос жизни и благополучия его семьи - сегодня.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:16
Serg-ik написав:
..Многие платят до лета, а не месяц в месяц. Так что не стоит так резко делать выводы. Я,например, в июне оплатил долг по отоплению
...
вывод я как раз сделал, боюсь, он вас расстроит.
Вам никогда работодатель не предлагал заплатить зарплату за февраль в июле? Ваши действия в такой ситуации? А между тем, во всех этих "энерго" тоже работают какие-то люди, им тоже из чего-то нужно платить ЗП.
Где я ошибаюсь, Серж?
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:17
sequence написав:
Не привык народ к дисциплине, ну так гривной за знание заплатят. Это норм. Пенсионеры платят вовремя, а у молодежи времени нет, понимаешь
Правильно, платить все должны вовремя
В Украине по состоянию на конец июня объем задолженности по заработной плате составил более 3,2 миллиарда гривен. Доля экономически активных предприятий, где есть долг — 81,3%; компаний, находящихся на стадии банкротства — 18,7%. Сумма задолженности на предприятиях сферы управления государственных органов — более 1,7 млрд гривен.
Как думаете, если ценник в АТБ подрос на 15%, а цена на отопление вырастет на 30%, работодатель сразу войдёт в положение всех работников и повысит зарплату как минимум на индекс инфляции (всю) а то и как максимум на 20%?
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Serg-ik
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:17
Libo написав: zРадио написав:
Кроме последнего, согласен. До конца года США начнут беспрецедентную по масштабам борьбу с инфляцией доллара, что отразится на всех ценовых рынках в мире
Бестолочь. Если идет борьба с инфляцией, это значит, что инфляция есть.
Что происходит с ценами во время инфляции? Во время инфляции цены растут.
За десятилетие самой высокой инфляции в США в 70-е цены на недвижимость выросли в 3-4 раза. В 80-е, когда инфляцию побороли, они выросли всего в два раза.
Да какая пересичному разница вырастут цены в 2 или в 4 раза до 2030 года!
Для него важно решить свой квартирный вопрос - вопрос жизни и благополучия его семьи - сегодня.
да ладно, можна подумати в Україні стільки бомжів як в СанФранциско
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flyman
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