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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78467847784878497850 ... 7853>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:03

  sequence написав: зачем подымать цены на то, чего нет - новые объекты? Старый фонд раскуплен


Вранье. Не поленитесь открыть сайт

  sequence написав: Строят мерзко - видимо, сказывается кассовый разрыв из-за резкого роста стоимости всего


А я думал, потому что нового ничего не объявляют. Бугага, подсказывайте)) Ваши "аргументы" работают в обе стороны, такие они "сильные"

  sequence написав:Сидят ровно, ждут октябрей - начитались поди глупостей на странном форуме непрофильного сайта.
Кстати, есть новый мем - "октябрята": те, кто ждут обвала с будущих октябрей


Я как-то заглядывал в архив ветки за 2008-й - у ваших папередников подгорало сильнее) Так что можете называть октябрятами. Не матюками, и на том хорошо
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:06

  Grand Touring написав:
  Serg-ik написав:Упс
Киевлянка Инна Звягинцева ...
Об этом девушка написала в Facebook

Вот прибавочка к 78 грн за электроэнергию.
Такого не может быть, потому что в Киеве все молодые люди получают от штуки баксов и 5 тыс - пыль для них

нет. Это культура платежей. Даже при Попове была стимуляция платить вовремя, помницца, что-то вроде 10% скидки. Когда штрафы ГАИ платишь, тоже 2 недели дешевле. Не привык народ к дисциплине, ну так гривной за знание заплатят. Это норм. Пенсионеры платят вовремя, а у молодежи времени нет, понимаешь
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:09

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:flyman 15 метров, ладно мебель на ночь можно матрас надуть, а вещи где на улице держать? это мертвый неликвид там жить нереально даже карлику без волчицы. Пусть тот трамвай хоть в сам дом заедет. Что в трамвае счастье?

Ну, 15м2 - трохи маловато, а от як вже є хоч 20м2 - то +/-нормас.
(не знаю/пам'ятаю скільки М2 має цоколь в Бучі Флая? )

І так, його продати - буде ще той гемор - хіба що з нормальною знижкою!
А от здавати(якщо мудро підійти до цієї справи - стіни перекати структурною фарбою, на підлогу покласти ламінат і купити б/у меблі/техніку) - то спокійно можна запустити туди 2-4 джамшути, чи собачатників/котятників за 5-7Кгрн/міс.
- а чому б і ні?
Що вони там дуже вб'ють, чи кого зможуть затопити, крім щурів?
Роботягам, яка різниця, де переночувати - головне щоб дешевше!
Так що ідея здачі в оренду цоколя постійно "нестандартній публіці" - має право на життя!🎩⏳
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:11

  sequence написав:
  Grand Touring написав:
  Serg-ik написав:Упс

Вот прибавочка к 78 грн за электроэнергию.
Такого не может быть, потому что в Киеве все молодые люди получают от штуки баксов и 5 тыс - пыль для них

нет. Это культура платежей. Даже при Попове была стимуляция платить вовремя, помницца, что-то вроде 10% скидки. Когда штрафы ГАИ платишь, тоже 2 недели дешевле. Не привык народ к дисциплине, ну так гривной за знание заплатят. Это норм. Пенсионеры платят вовремя, а у молодежи времени нет, понимаешь

я плачу в срок, чому мене не заохочують?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:12

  zРадио написав:.. Ваши "аргументы" работают в обе стороны, такие они "сильные"
..

Это не аргументы, а предположения. Ситуацию в КГС знаю исключительно с интервью с Кушниром на сайте КМБ или постов в Фейсбуке. Ваши предположения ("не подымают, бо не берут"), находятся на том самом уровне, что и мои, так как дополнительными инсайдами вы не обладаете. Если обладаете, можете поделиться.
Зрадио, харэ уже ждать великих обвалов - сдавайтесь. Обвала ждут слишком многие, а когда такое случается, обычно они не происходят или позже.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:13

  Успіх написав:
  vitaliian написав:flyman 15 метров, ладно мебель на ночь можно матрас надуть, а вещи где на улице держать? это мертвый неликвид там жить нереально даже карлику без волчицы. Пусть тот трамвай хоть в сам дом заедет. Что в трамвае счастье?

Ну, 15м2 - трохи маловато, а от як вже є хоч 20м2 - то +/-нормас.
(не знаю/пам'ятаю скільки М2 має цоколь в Бучі Флая? )

І так, його продати - буде ще той гемор - хіба що з нормальною знижкою!
А от здавати(якщо мудро підійти до цієї справи - стіни перекати структурною фарбою, на підлогу покласти ламінат і купити б/у меблі/техніку) - то спокійно можна запустити туди 2-4 джамшути, чи собачатників/котятників за 5-7Кгрн/міс.
- а чому б і ні?
Що вони там дуже вб'ють, чи кого зможуть затопити, крім щурів?
Роботягам, яка різниця, де переночувати - головне щоб дешевше!
Так що ідея здачі в оренду цоколя постійно "нестандартній публіці" - має право на життя!🎩⏳

Ваша думка нам дуже важлива.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:14

  zРадио написав:Кроме последнего, согласен. До конца года США начнут беспрецедентную по масштабам борьбу с инфляцией доллара, что отразится на всех ценовых рынках в мире


Бестолочь. Если идет борьба с инфляцией, это значит, что инфляция есть. :!: Что происходит с ценами во время инфляции? Во время инфляции цены растут.
За десятилетие самой высокой инфляции в США в 70-е цены на недвижимость выросли в 3-4 раза. В 80-е, когда инфляцию побороли, они выросли всего в два раза.
Да какая пересичному разница вырастут цены в 2 или в 4 раза до 2030 года!
Для него важно решить свой квартирный вопрос - вопрос жизни и благополучия его семьи - сегодня. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:16

  Serg-ik написав:..Многие платят до лета, а не месяц в месяц. Так что не стоит так резко делать выводы. Я,например, в июне оплатил долг по отоплению...

вывод я как раз сделал, боюсь, он вас расстроит.
Вам никогда работодатель не предлагал заплатить зарплату за февраль в июле? Ваши действия в такой ситуации? А между тем, во всех этих "энерго" тоже работают какие-то люди, им тоже из чего-то нужно платить ЗП.
Где я ошибаюсь, Серж?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Не привык народ к дисциплине, ну так гривной за знание заплатят. Это норм. Пенсионеры платят вовремя, а у молодежи времени нет, понимаешь

Правильно, платить все должны вовремя
В Украине по состоянию на конец июня объем задолженности по заработной плате составил более 3,2 миллиарда гривен. Доля экономически активных предприятий, где есть долг — 81,3%; компаний, находящихся на стадии банкротства — 18,7%. Сумма задолженности на предприятиях сферы управления государственных органов — более 1,7 млрд гривен.

Как думаете, если ценник в АТБ подрос на 15%, а цена на отопление вырастет на 30%, работодатель сразу войдёт в положение всех работников и повысит зарплату как минимум на индекс инфляции (всю) а то и как максимум на 20%?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:17

  Libo написав:
  zРадио написав:Кроме последнего, согласен. До конца года США начнут беспрецедентную по масштабам борьбу с инфляцией доллара, что отразится на всех ценовых рынках в мире


Бестолочь. Если идет борьба с инфляцией, это значит, что инфляция есть. :!: Что происходит с ценами во время инфляции? Во время инфляции цены растут.
За десятилетие самой высокой инфляции в США в 70-е цены на недвижимость выросли в 3-4 раза. В 80-е, когда инфляцию побороли, они выросли всего в два раза.
Да какая пересичному разница вырастут цены в 2 или в 4 раза до 2030 года!
Для него важно решить свой квартирный вопрос - вопрос жизни и благополучия его семьи - сегодня. :wink:

да ладно, можна подумати в Україні стільки бомжів як в СанФранциско
flyman
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