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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78477848784978507851 ... 7853>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Да какая пересичному разница вырастут цены в 2 или в 4 раза до 2030 года!
Для него важно решить свой квартирный вопрос - вопрос жизни и благополучия его семьи - сегодня.

Бестолочь, какая разница если не хватает сейчас до покупки 60 куе, а если вырастут цены в 2-4 раза - будет нехватать 300 куе?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:18

  flyman написав:..
я плачу в срок, чому мене не заохочують?

понятия не имею. Повторяю, ранее в городе такое практиковалось. Кто это отменил и зачем - понятия не имею
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:20

  Serg-ik написав:..
Как думаете, если ценник в АТБ подрос на 15%, а цена на отопление вырастет на 30%, работодатель сразу войдёт в положение всех работников и повысит зарплату как минимум на индекс инфляции (всю) а то и как максимум на 20%?

Я правильно понял, что единственной причиной того что вы лично прощелкали вовремя заплатить было поднятие ценников в АТБ? Принимаю 2 варианта ответа: да или нет
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:20

  sequence написав:
  Serg-ik написав:..Многие платят до лета, а не месяц в месяц. Так что не стоит так резко делать выводы. Я,например, в июне оплатил долг по отоплению...

вывод я как раз сделал, боюсь, он вас расстроит.
Вам никогда работодатель не предлагал заплатить зарплату за февраль в июле? Ваши действия в такой ситуации? А между тем, во всех этих "энерго" тоже работают какие-то люди, им тоже из чего-то нужно платить ЗП.
Где я ошибаюсь, Серж?

Нет, не предлагал
Равно как и я не ставил его перед фактом, что работаю только по предоплате.
Может Вы считаете, что договора с отсрочкой платежа-зло? Так запретите их на законодательном уровне.
Что-то мне помнится, что серьёзные дядьки всегда работают на чужих деньгах, а не на своих.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:21

  Libo написав:Бестолочь. Если идет борьба с инфляцией, это значит, что инфляция есть. :!: Что происходит с ценами во время инфляции? Во время инфляции цены растут


Дурень, инфляция - уже реальность. Ее разогнали втрое выше целевого уровня, борясь с потребительскими и инвестиционными страхами. Побороли. Теперь ее будут возвращать к таргету. Твоя хомячья натура безнадежно застряла в 2020-м

  Libo написав:За десятилетие самой высокой инфляции в США в 70-е цены на недвижимость выросли в 3-4 раза. В 80-е, когда инфляцию побороли, они выросли всего в два раза


От хаев прошлого цикла цены на недвижимость в США выросли на 30%. В Украине - снизились на 55%. Не работает твоя примитивная математика без учета странового общеэкономического тренда
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 09 лип, 2021 14:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:единственной причиной того что вы лично прощелкали вовремя заплатить было поднятие ценников в АТБ? Принимаю 2 варианта ответа: да или нет

Если имеете в виду оплату отопления весной-летом за зиму-весну, то да: рост цен на продукты стал причиной того, что отопление оплачивал в мае-июне
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:23

  Grand Touring написав:
  Serg-ik написав:Упс
Киевлянка Инна Звягинцева ...
Об этом девушка написала в Facebook

Вот прибавочка к 78 грн за электроэнергию.
Такого не может быть, потому что в Киеве все молодые люди получают от штуки баксов и 5 тыс - пыль для них

3 куе получает маляр в регионах (с) :D Киевская средняя зп больше 40 кгрн.(с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:24

  Serg-ik написав:..
Может Вы считаете, что договора с отсрочкой платежа-зло? Так запретите их на законодательном уровне...

Для людей, у которых нет материальной возможности платить в сезон за отопление, если не ошибаюсь, есть возможность пойти в Киевэнерго и оформить бесплатную (или копеечную)рассрочку. Или поменять работу.
Притом, я не строю иллюзий, что творится на периферии с работой и доходом. Но мы ведем речь о столице.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:24

  Grand Touring написав:GADFLY не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики.

так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:24

  Serg-ik написав:Упс
Киевлянка Инна Звягинцева пожаловалась на "инфляционные" наценки на долг по коммуналке, из-за которых ее задолженность за отопление посреди июля выросла сразу на 11,3%
Об этом девушка написала в Facebook
"Вчера я получила электронный счет от ЦКС за коммунальные услуги за июнь и потеряла дар речи. На задолженность за отопление в сумме 5 574.60 грн насчитано:
Инфляционную составляющую долга в размере 470.33 грн.
3% годовых в размере 158.30 грн.
Всего 628.63 грн или 11.3% от общей суммы долга"

Вот прибавочка к 78 грн за электроэнергию.

Да уж, 78 грн. Первого увидим уже осенью-зимой.
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