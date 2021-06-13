Amat написав:

kingkongovets написав: Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло

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https://lb.ua/economics/2021/07/08/4888 ... wHVd20S5wM Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло

Прочитал. Пустые "допущения" для контента.Цены выросли из-за девальвации доллара.Мы типа считаем, что киевская недвижимость это "ликвид" мирового уровня и должен котироваться соответственноКстати, это частично правда.Так как в любой столице любой (нормальной) страны недвига +\- будет что-то стоить.Из плюсов в сторону роста цен - поддержка США нашей страны.Пока в нас будут заливать бабки с целью "построить демократию" (реформы там всякие, открытие рынков (земля, речная логистика и т.д.), прозрачность корп. управления, приватизация, реформа судебной системы, независимость силовых структур, борьба с олигархами и т.д.), короче вот это вот все... В общем, пока это будут лоббировать и давать на это деньги ( кредиты МВФов\ЕБРРов\ЕСов\ГОСДЕПов и т.д.) экономика Украины будет расти.Если все это будет реализовано денег у нас станет раза в 3-4 больше всего лет за 10 (после внедрения). Соответственно и недвига будет стоить...Из минусов (влияют на снижение цен):1. "Инфляционный пузырь", который на перегонки поддерживают все развитые страны мира. США в первую очередь. Правильно тут говорят, как только его начнут "сдувать" нашей экономике резко поплохеет..2. Демографическая яма. Огромная.3. Отток работоспособного населения.4. Отток молодежи (которой итак мало).5. Соседи...6. "Тугость реформ". Теряем самое ценное - время. Оно играет против нас по 5 предыдущим пунктам.В целом, в средне и долгосроке (3-7лет), я лично, считаю, что стоимость КРН будет расти.В краткосрочной перспективе (1-2 года) - ХЗ. Будем топтаться на текущем уровне +\- 10%. Согласен, 10% это тоже нифига не мало.Но из-за п.1 это может быть и -10%Вот такое мое ИМХО.З.Ы.:Еще в 15 году я говорил, что раньше 20 года не буду рассматривать вход на КРН - слишком много рисков и неопределенности.Сейчас, в 21 году, уже жалею, что не "вляпался в бетон" в 20. И купил бы дешевле и уже спал бы спокойно следующие лет 5 (-: