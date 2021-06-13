Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Киевлянка Инна Звягинцева пожаловалась на "инфляционные" наценкина долг по коммуналке, из-за которых ее задолженность за отопление посреди июля выросла сразу на 11,3% Всего 628.63 грн или 11.3% от общей суммы долга"
Вот прибавочка к 78 грн за электроэнергию.
Киевлянка Инна Звягинцева должна осознать, что платить надо вовремя. Если не заплатила - значит она взяла эти деньги в долг. А по долгам надо платить проценты. Это наша реальность. Киевлянке Инне Звягинцевой еще повезло, что она родилась в Украине. В Америке за неплатежи по комуналке ее через полгода просто выкинули бы с ее монатками на улицу.
Grand Touring написав:GADFLY не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики.
так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...
Интересно, если у кого-то возникли доп налоги на 20%, это означает что котлетки у пересичных автоматом растут на 20%? Или у нас все-таки рынок?
Serg-ik написав:.. Может Вы считаете, что договора с отсрочкой платежа-зло? Так запретите их на законодательном уровне...
Для людей, у которых нет материальной возможности платить в сезон за отопление, если не ошибаюсь, есть возможность пойти в Киевэнерго и оформить бесплатную (или копеечную)рассрочку. Или поменять работу. Притом, я не строю иллюзий, что творится на периферии с работой и доходом. Но мы ведем речь о столице.
Вы, как обычно, ляпаете о том, в чем не разбираетесь, ориентируясь по клише, к созданию которых и сами причастны. Вот данные об оплатах/начислениях за услуги ЖКХ за январь - по Украине в целом оплачено 78% от начисленного, по Киеву в частности - 77% от начисленного. Питайте лучше свои иллюзии о бедном населении столицы, работающим за еду, а не периферии, работающей за границей
Цены выросли из-за девальвации доллара. Мы типа считаем, что киевская недвижимость это "ликвид" мирового уровня и должен котироваться соответственно
Кстати, это частично правда. Так как в любой столице любой (нормальной) страны недвига +\- будет что-то стоить.
Из плюсов в сторону роста цен - поддержка США нашей страны. Пока в нас будут заливать бабки с целью "построить демократию" (реформы там всякие, открытие рынков (земля, речная логистика и т.д.), прозрачность корп. управления, приватизация, реформа судебной системы, независимость силовых структур, борьба с олигархами и т.д.), короче вот это вот все... В общем, пока это будут лоббировать и давать на это деньги ( кредиты МВФов\ЕБРРов\ЕСов\ГОСДЕПов и т.д.) экономика Украины будет расти. Если все это будет реализовано денег у нас станет раза в 3-4 больше всего лет за 10 (после внедрения). Соответственно и недвига будет стоить...
Из минусов (влияют на снижение цен): 1. "Инфляционный пузырь", который на перегонки поддерживают все развитые страны мира. США в первую очередь. Правильно тут говорят, как только его начнут "сдувать" нашей экономике резко поплохеет.. 2. Демографическая яма. Огромная. 3. Отток работоспособного населения. 4. Отток молодежи (которой итак мало). 5. Соседи... 6. "Тугость реформ". Теряем самое ценное - время. Оно играет против нас по 5 предыдущим пунктам.
В целом, в средне и долгосроке (3-7лет), я лично, считаю, что стоимость КРН будет расти.
В краткосрочной перспективе (1-2 года) - ХЗ. Будем топтаться на текущем уровне +\- 10%. Согласен, 10% это тоже нифига не мало. Но из-за п.1 это может быть и -10%
Вот такое мое ИМХО.
З.Ы.: Еще в 15 году я говорил, что раньше 20 года не буду рассматривать вход на КРН - слишком много рисков и неопределенности. Сейчас, в 21 году, уже жалею, что не "вляпался в бетон" в 20. И купил бы дешевле и уже спал бы спокойно следующие лет 5 (-:
Libo написав:Да какая пересичному разница вырастут цены в 2 или в 4 раза до 2030 года! Для него важно решить свой квартирный вопрос - вопрос жизни и благополучия его семьи - сегодня.
Бестолочь, какая разница если не хватает сейчас до покупки 60 куе, а если вырастут цены в 2-4 раза - будет нехватать 300 куе?
Мы говорим о бедных или о динамике цен во время инфляции? Те, кому сейчас не хватает 30 тыщ, будут через 10 лет решать вопрос, где им взять 300 тыщ. При этом замечу, что во время инфляции з/п тоже растут, иногда быстрее, чем сама инфляция. Спросите ваших бабушек. В 90-е з/п была $10-$30, а квартиры стоили $10 тыщ. Сейчас только неучи и бездельники зарабатывают в Киеве меньше тыщи баксов.