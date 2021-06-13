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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 784878497850785178527853>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:25

  Serg-ik написав:
  sequence написав:единственной причиной того что вы лично прощелкали вовремя заплатить было поднятие ценников в АТБ? Принимаю 2 варианта ответа: да или нет

Если имеете в виду оплату отопления весной-летом за зиму-весну, то да: рост цен на продукты стал причиной того, что отопление оплачивал в мае-июне

камень с души. Можно нескромный вопрос - в структуре Ваших семейных расходов какую долю несут продукты?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:26

  Serg-ik написав:Упс
Киевлянка Инна Звягинцева пожаловалась на "инфляционные" наценки на долг по коммуналке, из-за которых ее задолженность за отопление посреди июля выросла сразу на 11,3%
Всего 628.63 грн или 11.3% от общей суммы долга"

Вот прибавочка к 78 грн за электроэнергию.


Киевлянка Инна Звягинцева должна осознать, что платить надо вовремя. Если не заплатила - значит она взяла эти деньги в долг. А по долгам надо платить проценты. Это наша реальность. Киевлянке Инне Звягинцевой еще повезло, что она родилась в Украине. В Америке за неплатежи по комуналке ее через полгода просто выкинули бы с ее монатками на улицу. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:Дорожай отменяется?


https://news.finance.ua/ua/news/-/49626 ... rma-zakono
"від 17 до 110 тис грн при однаковій собівартості"
Сміявсь
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:29

  GADFLY написав:
  Grand Touring написав:GADFLY не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики.

так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...

Интересно, если у кого-то возникли доп налоги на 20%, это означает что котлетки у пересичных автоматом растут на 20%? Или у нас все-таки рынок?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:30

  Faceless написав:
Hotab написав:Дорожай отменяется?


https://news.finance.ua/ua/news/-/49626 ... rma-zakono
"від 17 до 110 тис грн при однаковій собівартості"
Сміявсь

на форуме у министра финансов есть несколько готовых единомышленников ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:31

  sequence написав:
  Serg-ik написав:..
Может Вы считаете, что договора с отсрочкой платежа-зло? Так запретите их на законодательном уровне...

Для людей, у которых нет материальной возможности платить в сезон за отопление, если не ошибаюсь, есть возможность пойти в Киевэнерго и оформить бесплатную (или копеечную)рассрочку. Или поменять работу.
Притом, я не строю иллюзий, что творится на периферии с работой и доходом. Но мы ведем речь о столице.


Вы, как обычно, ляпаете о том, в чем не разбираетесь, ориентируясь по клише, к созданию которых и сами причастны. Вот данные об оплатах/начислениях за услуги ЖКХ за январь - по Украине в целом оплачено 78% от начисленного, по Киеву в частности - 77% от начисленного. Питайте лучше свои иллюзии о бедном населении столицы, работающим за еду, а не периферии, работающей за границей

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/26.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:В Америке за неплатежи по комуналке ее через полгода просто выкинули бы с ее монатками на улицу.

Надо обязательно добавить, что в Америке еще и стены перекрашивают арендаторы при выезде
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Amat написав:
  kingkongovets написав:Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
.
https://lb.ua/economics/2021/07/08/4888 ... wHVd20S5wM


Прочитал. Пустые "допущения" для контента.

Цены выросли из-за девальвации доллара.
Мы типа считаем, что киевская недвижимость это "ликвид" мирового уровня и должен котироваться соответственно :D

Кстати, это частично правда.
Так как в любой столице любой (нормальной) страны недвига +\- будет что-то стоить.

Из плюсов в сторону роста цен - поддержка США нашей страны.
Пока в нас будут заливать бабки с целью "построить демократию" (реформы там всякие, открытие рынков (земля, речная логистика и т.д.), прозрачность корп. управления, приватизация, реформа судебной системы, независимость силовых структур, борьба с олигархами и т.д.), короче вот это вот все... В общем, пока это будут лоббировать и давать на это деньги ( кредиты МВФов\ЕБРРов\ЕСов\ГОСДЕПов и т.д.) экономика Украины будет расти.
Если все это будет реализовано денег у нас станет раза в 3-4 больше всего лет за 10 (после внедрения). Соответственно и недвига будет стоить...

Из минусов (влияют на снижение цен):
1. "Инфляционный пузырь", который на перегонки поддерживают все развитые страны мира. США в первую очередь. Правильно тут говорят, как только его начнут "сдувать" нашей экономике резко поплохеет..
2. Демографическая яма. Огромная.
3. Отток работоспособного населения.
4. Отток молодежи (которой итак мало).
5. Соседи...
6. "Тугость реформ". Теряем самое ценное - время. Оно играет против нас по 5 предыдущим пунктам.

В целом, в средне и долгосроке (3-7лет), я лично, считаю, что стоимость КРН будет расти.

В краткосрочной перспективе (1-2 года) - ХЗ. Будем топтаться на текущем уровне +\- 10%. Согласен, 10% это тоже нифига не мало.
Но из-за п.1 это может быть и -10%

Вот такое мое ИМХО.

З.Ы.:
Еще в 15 году я говорил, что раньше 20 года не буду рассматривать вход на КРН - слишком много рисков и неопределенности.
Сейчас, в 21 году, уже жалею, что не "вляпался в бетон" в 20. И купил бы дешевле и уже спал бы спокойно следующие лет 5 (-:
Вы ж вроде "вляпались" в Ирпене ещё в 2015-2016?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:в структуре Ваших семейных расходов какую долю несут продукты?

Это уже лишнее. Не доплачивал по 1000 грн за январь и февраль, 500 за март. Доплатил в апреле-мае-июне.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:36

  BIGor написав:
  Libo написав:Да какая пересичному разница вырастут цены в 2 или в 4 раза до 2030 года!
Для него важно решить свой квартирный вопрос - вопрос жизни и благополучия его семьи - сегодня.

Бестолочь, какая разница если не хватает сейчас до покупки 60 куе, а если вырастут цены в 2-4 раза - будет нехватать 300 куе?


Мы говорим о бедных или о динамике цен во время инфляции?
Те, кому сейчас не хватает 30 тыщ, будут через 10 лет решать вопрос, где им взять 300 тыщ.
При этом замечу, что во время инфляции з/п тоже растут, иногда быстрее, чем сама инфляция.
Спросите ваших бабушек. В 90-е з/п была $10-$30, а квартиры стоили $10 тыщ.
Сейчас только неучи и бездельники зарабатывают в Киеве меньше тыщи баксов. :wink:
Libo
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