|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:39
zРадио написав: sequence написав:
зачем подымать цены на то, чего нет - новые объекты? Старый фонд раскуплен
Вранье. Не поленитесь открыть сайт
sequence написав:
Строят мерзко - видимо, сказывается кассовый разрыв из-за резкого роста стоимости всего
А я думал, потому что нового ничего не объявляют. Бугага, подсказывайте)) Ваши "аргументы" работают в обе стороны, такие они "сильные"
sequence написав:
Сидят ровно, ждут октябрей - начитались поди глупостей на странном форуме непрофильного сайта.
Кстати, есть новый мем - "октябрята
": те, кто ждут обвала с будущих октябрей
Я как-то заглядывал в архив ветки за 2008-й - у ваших папередников подгорало сильнее) Так что можете называть октябрятами. Не матюками, и на том хорошо
У ветки не может быть архива за 2008,её стартовали в 2009
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29423
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1240 раз.
- Подякували: 7152 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:39
Libo написав:
Сейчас только неучи и бездельники зарабатывают в Киеве меньше тыщи баксов.
Странное у нас государство, приглашает на госслужбу исключительно неучей и бездельников
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12315
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 1365 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:40
GADFLY написав:
так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит
. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...
Вот как раз несъедобный он для тех, кто с НДС по-крупному не работал. Придется застройщикам попросить своих "outdated" бухгалтеров и налоговых экспертов на выход, заменив их профессионалами со свежим опытом
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10461
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2278 раз.
- Подякували: 4965 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:40
Amat написав:
Еще в 15 году я говорил, что раньше 20 года не буду рассматривать вход на КРН - слишком много рисков и неопределенности.
Сейчас, в 21 году, уже жалею, что не "вляпался в бетон" в 20. И купил бы дешевле и уже спал бы спокойно следующие лет 5 (-:
Тобто, Ви думали, що ті роки - зовсім не вдалий час для інвестицій в бетон?
А я - навпаки - "вляпався в бетон" двічі
- осінню 2017го - в котлован "для себе"(53м2)
- в грудні 2020го - в котлован "під оренду"(або перепродажу)(27м2)
Так, як з минулої осені, майже на все, почали рости цінники, а депоставки почали сипатись... - то я вирішив, що по закінченні основних моїх депостовпчиків, треба ті кошти забетонувати!
Що і зробив.
Єдине, що можна було, то використати кредитне плече(іпотеку) і взяти щось більше, ніж смарт на котловані. Але, то треба було брати щось готове(бо іпотеку тільки на готове видають), а це значить, що кредит треба було брати великий - відповідно, важко було б його тягнути.
Тому, думаю, що вибрав найоптимальніший варіант!
п.с.
А якщо б давали на незавершене будівництво/котловани іпотеку - то я б, мабуть, ризикнув би, і вклався б у 2 смарти
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 967
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:42
Успіх написав: vitaliian написав:flyman
15 метров, ладно мебель на ночь можно матрас надуть, а вещи где на улице держать? это мертвый неликвид там жить нереально даже карлику без волчицы. Пусть тот трамвай хоть в сам дом заедет. Что в трамвае счастье?
Ну, 15м2 - трохи маловато, а от як вже є хоч 20м2 - то +/-нормас.
(не знаю/пам'ятаю скільки М2 має цоколь в Бучі Флая? )
І так, його продати - буде ще той гемор - хіба що з нормальною знижкою!
А от здавати(якщо мудро підійти до цієї справи - стіни перекати структурною фарбою, на підлогу покласти ламінат і купити б/у меблі/техніку) - то спокійно можна запустити туди 2-4 джамшути, чи собачатників/котятників за 5-7Кгрн/міс.
- а чому б і ні?
Що вони там дуже вб'ють, чи кого зможуть затопити, крім щурів?
Роботягам, яка різниця, де переночувати - головне щоб дешевше!
Так що ідея здачі в оренду цоколя постійно "нестандартній публіці" - має право на життя!
Який "трохи малувато"? Ви жартуєте? Одна нормальна кімната чи кухня і то має бути більшою, а тут ціла квартира. Звісно, можна Корею у приклад наводити, там взагалі шафи по пару метрів є в ролі "кавалірок".
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29423
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1240 раз.
- Подякували: 7152 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:43
GADFLY написав: Grand Touring написав:GADFLY
не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики.
так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...
Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4154
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:43
Serg-ik написав:
Надо обязательно добавить, что в Америке еще и стены перекрашивают арендаторы при выезде
Не всегда. Если не оговорено в контракте и не нанесен существенный/заметный ущерб, то стены часто перекрашивает/освежает хозяин для привлекательности для следующего арендатора. Как правило, навести марафет и освежить жилье можно за месячную арендную плату. Этим занимаются специальные компании. Очень удобно и выгодно.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9949
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 4234 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:43
sequence написав:
есть возможность пойти в Киевэнерго и оформить бесплатную (или копеечную)рассрочку. Или поменять работу.
В Вашей фирме сейчас сколько вакансий на зарплату выше 27 000 грн чистыми на руки? Какие вакансии есть на приемлемые 50 000 грн на руки?
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12315
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 1365 раз.
-
- Профіль
-
1
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10461
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2278 раз.
- Подякували: 4965 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:48
Serg-ik написав: sequence написав:
в структуре Ваших семейных расходов какую долю несут продукты?
Это уже лишнее. Не доплачивал по 1000 грн за январь и февраль, 500 за март. Доплатил в апреле-мае-июне.
Вам повезло, что не снимаете квартиру у Трибеки...
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1274
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2278 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20983
|3663981
|
Чет 08 лип, 2021 00:05
UA
|
|15
|24367
|
|
|508
|233157
|
|