RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78497850785178527853>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  sequence написав: зачем подымать цены на то, чего нет - новые объекты? Старый фонд раскуплен


Вранье. Не поленитесь открыть сайт

  sequence написав: Строят мерзко - видимо, сказывается кассовый разрыв из-за резкого роста стоимости всего


А я думал, потому что нового ничего не объявляют. Бугага, подсказывайте)) Ваши "аргументы" работают в обе стороны, такие они "сильные"

  sequence написав:Сидят ровно, ждут октябрей - начитались поди глупостей на странном форуме непрофильного сайта.
Кстати, есть новый мем - "октябрята": те, кто ждут обвала с будущих октябрей


Я как-то заглядывал в архив ветки за 2008-й - у ваших папередников подгорало сильнее) Так что можете называть октябрятами. Не матюками, и на том хорошо
У ветки не может быть архива за 2008,её стартовали в 2009 :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29423
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1240 раз.
Подякували: 7152 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Сейчас только неучи и бездельники зарабатывают в Киеве меньше тыщи баксов.

Странное у нас государство, приглашает на госслужбу исключительно неучей и бездельников
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12315
З нами з: 10.06.11
Подякував: 224 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:40

  GADFLY написав:так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...


Вот как раз несъедобный он для тех, кто с НДС по-крупному не работал. Придется застройщикам попросить своих "outdated" бухгалтеров и налоговых экспертов на выход, заменив их профессионалами со свежим опытом
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10461
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2278 раз.
Подякували: 4965 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:40

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Amat написав:Еще в 15 году я говорил, что раньше 20 года не буду рассматривать вход на КРН - слишком много рисков и неопределенности.
Сейчас, в 21 году, уже жалею, что не "вляпался в бетон" в 20. И купил бы дешевле и уже спал бы спокойно следующие лет 5 (-:

Тобто, Ви думали, що ті роки - зовсім не вдалий час для інвестицій в бетон?

А я - навпаки - "вляпався в бетон" двічі :D
- осінню 2017го - в котлован "для себе"(53м2)
- в грудні 2020го - в котлован "під оренду"(або перепродажу)(27м2)

Так, як з минулої осені, майже на все, почали рости цінники, а депоставки почали сипатись... - то я вирішив, що по закінченні основних моїх депостовпчиків, треба ті кошти забетонувати!
Що і зробив.
Єдине, що можна було, то використати кредитне плече(іпотеку) і взяти щось більше, ніж смарт на котловані. Але, то треба було брати щось готове(бо іпотеку тільки на готове видають), а це значить, що кредит треба було брати великий - відповідно, важко було б його тягнути.
Тому, думаю, що вибрав найоптимальніший варіант!

п.с.
А якщо б давали на незавершене будівництво/котловани іпотеку - то я б, мабуть, ризикнув би, і вклався б у 2 смарти :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 967
З нами з: 18.03.21
Подякував: 20 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  vitaliian написав:flyman 15 метров, ладно мебель на ночь можно матрас надуть, а вещи где на улице держать? это мертвый неликвид там жить нереально даже карлику без волчицы. Пусть тот трамвай хоть в сам дом заедет. Что в трамвае счастье?

Ну, 15м2 - трохи маловато, а от як вже є хоч 20м2 - то +/-нормас.
(не знаю/пам'ятаю скільки М2 має цоколь в Бучі Флая? )

І так, його продати - буде ще той гемор - хіба що з нормальною знижкою!
А от здавати(якщо мудро підійти до цієї справи - стіни перекати структурною фарбою, на підлогу покласти ламінат і купити б/у меблі/техніку) - то спокійно можна запустити туди 2-4 джамшути, чи собачатників/котятників за 5-7Кгрн/міс.
- а чому б і ні?
Що вони там дуже вб'ють, чи кого зможуть затопити, крім щурів?
Роботягам, яка різниця, де переночувати - головне щоб дешевше!
Так що ідея здачі в оренду цоколя постійно "нестандартній публіці" - має право на життя!
Який "трохи малувато"? Ви жартуєте? Одна нормальна кімната чи кухня і то має бути більшою, а тут ціла квартира. Звісно, можна Корею у приклад наводити, там взагалі шафи по пару метрів є в ролі "кавалірок".
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29423
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1240 раз.
Подякували: 7152 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:43

  GADFLY написав:
  Grand Touring написав:GADFLY не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики.

так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...

Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%?
change_pm
 
Повідомлень: 4154
З нами з: 03.02.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:43

  Serg-ik написав:Надо обязательно добавить, что в Америке еще и стены перекрашивают арендаторы при выезде


Не всегда. Если не оговорено в контракте и не нанесен существенный/заметный ущерб, то стены часто перекрашивает/освежает хозяин для привлекательности для следующего арендатора. Как правило, навести марафет и освежить жилье можно за месячную арендную плату. Этим занимаются специальные компании. Очень удобно и выгодно. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9949
З нами з: 14.11.11
Подякував: 390 раз.
Подякували: 4234 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:есть возможность пойти в Киевэнерго и оформить бесплатную (или копеечную)рассрочку. Или поменять работу.

В Вашей фирме сейчас сколько вакансий на зарплату выше 27 000 грн чистыми на руки? Какие вакансии есть на приемлемые 50 000 грн на руки?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12315
З нами з: 10.06.11
Подякував: 224 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:45

  Faceless написав:У ветки не может быть архива за 2008,ен стартовали в 2009 :mrgreen:


* Раздела. Не можете вы пройти мимо возможности потроллить. А еще модератор :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10461
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2278 раз.
Подякували: 4965 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:48

  Serg-ik написав:
  sequence написав:в структуре Ваших семейных расходов какую долю несут продукты?

Это уже лишнее. Не доплачивал по 1000 грн за январь и февраль, 500 за март. Доплатил в апреле-мае-июне.


Вам повезло, что не снимаете квартиру у Трибеки...
striped
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2278 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78497850785178527853>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: GADFLY, Serg-ik і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2097, 2098, 2099
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20983 3663982
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 00:05
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24367
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 233158
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.