Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Придется застройщикам попросить своих "outdated" бухгалтеров и налоговых экспертов на выход, заменив их профессионалами со свежим опытом
а так же готовиться к кошмарингу со стороны ГНС, которая теперь будет останавливать регистрацию налоговых накладных у подрядчиков, спрашивая: Действительно ли вы сделали эти работы? а у вас есть основные средства? У вас есть персонал? Он квалифицированный? Покажите безналичный расчёт за кирпичи? Покажите, куда вы кирпич в таком количестве уложили? Дайте проектную документацию на дом. А в это время продавцы ( застройщики) будут орать от неполученного налогового кредита, оплачивая сверх нормы НДС при продаже квартир. Добро пожаловать в будни плательщиков НДС
change_pm написав:Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%?
20% это бред. Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры. Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение!
Libo написав:Мы говорим о бедных или о динамике цен во время инфляции? Те, кому сейчас не хватает 30 тыщ, будут через 10 лет решать вопрос, где им взять 300 тыщ. При этом замечу, что во время инфляции з/п тоже растут, иногда быстрее, чем сама инфляция. Спросите ваших бабушек. В 90-е з/п была $10-$30, а квартиры стоили $10 тыщ. Сейчас только неучи и бездельники зарабатывают в Киеве меньше тыщи баксов.
Достатньо поглянути на середню зарплату по Києву, щоб зрозуміти, що реальність інша. А якщо прикинути економічні перспективи в країні на найближчі 5 років, то слова про космічний дорожай виглядають взагалі брєдом.
zРадио написав:.. Вы, как обычно, ляпаете о том, в чем не разбираетесь, ориентируясь по клише, к созданию которых и сами причастны. Вот данные об оплатах/начислениях за услуги ЖКХ за январь - по Украине в целом оплачено 78% от начисленного, по Киеву в частности - 77% от начисленного. Питайте лучше свои иллюзии о бедном населении столицы, работающим за еду, а не периферии, работающей за границей
/*хоспади, откуда столько злости? - раньше хоть троллить коряво пытались, сейчас просто хамите, Конговец сотоварищи абсолютно прав*/ я знаком с данными по оплатам и у меня нет ни малейших иллюзий о причинах возникновения просрочек и следствиях (печальных) таковых для ТЭК и экономики в целом. Я писал (как вы там это обозвали, "клише") о возможности реструктуризировать долг для людей, у которых нет материальной возможности платить вовремя, как бы печально это ни было. Но в столице конкретно есть значительная прослойка тех, кто "забил", так как никто ранее за просрочку не напрягал.
Grand Touring написав:GADFLY не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики.
так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...
Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%?
Вот я в такой же ситуации. В мае пришлось вложиться в недвигу (конкретно в Поэтику). Тогда я против был этого, и как вариант рассматривал вторичку именно из-за НДС и "новизны" застройщика. Но чадо захотело именно туда. Теперь сам сижу и кумекаю- чем мне это обернется. Мое мнение тогда и сейчас по поводу НДС- застройщики переложат на плечи покупателей. Попробуют. НО есть влажная фантазия=хотелка, что все на этом и закончится и цену не поднимут. Хотя, в договоре "предварительной продажи" такое написано, что я всем все должен и до конца дней, а застройщик ничего никому не должен.
Serg-ik написав:а так же готовиться к кошмарингу со стороны ГНС, которая теперь будет останавливать регистрацию налоговых накладных у подрядчиков, спрашивая: Действительно ли вы сделали эти работы? а у вас есть основные средства? У вас есть персонал? Он квалифицированный? Покажите безналичный расчёт за кирпичи? Покажите, куда вы кирпич в таком количестве уложили? Дайте проектную документацию на дом. А в это время продавцы ( застройщики) будут орать от неполученного налогового кредита, оплачивая сверх нормы НДС при продаже квартир. Добро пожаловать в будни плательщиков НДС
Не надо выдумывать и нести бред. У налоговой есть все накладные в электронной форме. Комп налоговику расскажет всю правду. А застройщику, в т.ч. пану Никонову, придется стать честным, перестать воровать и врать.
Libo написав:Сейчас только неучи и бездельники зарабатывают в Киеве меньше тыщи баксов.
Странное у нас государство, приглашает на госслужбу исключительно неучей и бездельников
Очень часто так и есть. Многие, получив опыт на госслужбе, валят в частный сектор. Есть люди и толковые, которые любят госслужбу, и если им не хватает, то подрабатывают, пашут дополнительно, вымагают взятки и т.п. Крутятся как все укропы.