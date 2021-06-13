Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:54

change_pm написав: GADFLY написав: Grand Touring написав: GADFLY не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики. не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики.

так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать... так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...

Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%? Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%?

Вот я в такой же ситуации. В мае пришлось вложиться в недвигу (конкретно в Поэтику). Тогда я против был этого, и как вариант рассматривал вторичку именно из-за НДС и "новизны" застройщика. Но чадо захотело именно туда. Теперь сам сижу и кумекаю- чем мне это обернется. Мое мнение тогда и сейчас по поводу НДС- застройщики переложат на плечи покупателей. Попробуют. НО есть влажная фантазия=хотелка, что все на этом и закончится и цену не поднимут. Хотя, в договоре "предварительной продажи" такое написано, что я всем все должен и до конца дней, а застройщик ничего никому не должен.