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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7850785178527853>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Придется застройщикам попросить своих "outdated" бухгалтеров и налоговых экспертов на выход, заменив их профессионалами со свежим опытом

а так же готовиться к кошмарингу со стороны ГНС, которая теперь будет останавливать регистрацию налоговых накладных у подрядчиков, спрашивая: Действительно ли вы сделали эти работы? а у вас есть основные средства? У вас есть персонал? Он квалифицированный? Покажите безналичный расчёт за кирпичи? Покажите, куда вы кирпич в таком количестве уложили? Дайте проектную документацию на дом. А в это время продавцы ( застройщики) будут орать от неполученного налогового кредита, оплачивая сверх нормы НДС при продаже квартир. Добро пожаловать в будни плательщиков НДС
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:49

  change_pm написав:Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%?


20% это бред.
Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры.
Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение! :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:50

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Сейчас только неучи и бездельники зарабатывают в Киеве меньше тыщи баксов.

Странное у нас государство, приглашает на госслужбу исключительно неучей и бездельников

Звісно, 85% найманих працівників в Києві - неучі і ледарі.
Зате представники Києва Реуса-Лібо - важко працюють по 12 годин на добу без вихідних. То в кабаках, то на пляжах, то в заміських будинках(((
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 лип, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:52

  Libo написав:Мы говорим о бедных или о динамике цен во время инфляции?
Те, кому сейчас не хватает 30 тыщ, будут через 10 лет решать вопрос, где им взять 300 тыщ.
При этом замечу, что во время инфляции з/п тоже растут, иногда быстрее, чем сама инфляция.
Спросите ваших бабушек. В 90-е з/п была $10-$30, а квартиры стоили $10 тыщ.
Сейчас только неучи и бездельники зарабатывают в Киеве меньше тыщи баксов. :wink:


Достатньо поглянути на середню зарплату по Києву, щоб зрозуміти, що реальність інша. А якщо прикинути економічні перспективи в країні на найближчі 5 років, то слова про космічний дорожай виглядають взагалі брєдом.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:52

  zРадио написав:
  Faceless написав:У ветки не может быть архива за 2008,ен стартовали в 2009 :mrgreen:


* Раздела. Не можете вы пройти мимо возможности потроллить. А еще модератор :mrgreen:

Слово "Модератор" расценивается на данном сайте как обсуждение модерации. А это запрещено. Поэтому сейчас Вы улетите в бан...и я вместе с Вами :mrgreen:
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:53

  zРадио написав:..
Вы, как обычно, ляпаете о том, в чем не разбираетесь, ориентируясь по клише, к созданию которых и сами причастны. Вот данные об оплатах/начислениях за услуги ЖКХ за январь - по Украине в целом оплачено 78% от начисленного, по Киеву в частности - 77% от начисленного. Питайте лучше свои иллюзии о бедном населении столицы, работающим за еду, а не периферии, работающей за границей

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/26.pdf

/*хоспади, откуда столько злости? - раньше хоть троллить коряво пытались, сейчас просто хамите, Конговец сотоварищи абсолютно прав*/
я знаком с данными по оплатам и у меня нет ни малейших иллюзий о причинах возникновения просрочек и следствиях (печальных) таковых для ТЭК и экономики в целом. Я писал (как вы там это обозвали, "клише") о возможности реструктуризировать долг для людей, у которых нет материальной возможности платить вовремя, как бы печально это ни было. Но в столице конкретно есть значительная прослойка тех, кто "забил", так как никто ранее за просрочку не напрягал.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:54

  change_pm написав:
  GADFLY написав:
  Grand Touring написав:GADFLY не интересно, сейчас угадать, что будет новый налог - это как угадать, что будет ночь, а потом день. Рост расходов гос-ва без роста экономики нужно чем-то крыть. Математика вне политики.

так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...

Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%?


Вот я в такой же ситуации. В мае пришлось вложиться в недвигу (конкретно в Поэтику). Тогда я против был этого, и как вариант рассматривал вторичку именно из-за НДС и "новизны" застройщика. Но чадо захотело именно туда. Теперь сам сижу и кумекаю- чем мне это обернется. Мое мнение тогда и сейчас по поводу НДС- застройщики переложат на плечи покупателей. Попробуют. НО есть влажная фантазия=хотелка, что все на этом и закончится и цену не поднимут. Хотя, в договоре "предварительной продажи" такое написано, что я всем все должен и до конца дней, а застройщик ничего никому не должен.
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:54

  Serg-ik написав:а так же готовиться к кошмарингу со стороны ГНС, которая теперь будет останавливать регистрацию налоговых накладных у подрядчиков, спрашивая: Действительно ли вы сделали эти работы? а у вас есть основные средства? У вас есть персонал? Он квалифицированный? Покажите безналичный расчёт за кирпичи? Покажите, куда вы кирпич в таком количестве уложили? Дайте проектную документацию на дом. А в это время продавцы ( застройщики) будут орать от неполученного налогового кредита, оплачивая сверх нормы НДС при продаже квартир. Добро пожаловать в будни плательщиков НДС


Не надо выдумывать и нести бред.
У налоговой есть все накладные в электронной форме.
Комп налоговику расскажет всю правду. А застройщику, в т.ч. пану Никонову, придется стать честным, перестать воровать и врать. :P
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:56

Кличко не угомонится.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/54468/
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:00

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Сейчас только неучи и бездельники зарабатывают в Киеве меньше тыщи баксов.

Странное у нас государство, приглашает на госслужбу исключительно неучей и бездельников


Очень часто так и есть. Многие, получив опыт на госслужбе, валят в частный сектор. Есть люди и толковые, которые любят госслужбу, и если им не хватает, то подрабатывают, пашут дополнительно, вымагают взятки и т.п.
Крутятся как все укропы. :wink:
Libo
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