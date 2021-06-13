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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:01
Libo написав: change_pm написав:
Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%?
20% это бред.
Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры.
Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение!
Побачим що вчудить податкова та забудовник, роз"яснень нема.
Але до того часу гратися в рулетку з новобудовами ще менше бажання, хіба вторинка.
Але така річ, як податки, вона ціну не піднімає, вона їх лише розподіляє дохід.
Якщо покупець готовий і може заплатити умовно 400Кгрн, то він 48000К буде думати чи варто викласти. Тоді або шукатим щось в бюджет, або чекатиме нижчої ціни.
Скоріше ціни не виростуть, а новобудови стануть на мороз.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 09 лип, 2021 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:01
Serg-ik написав:
..
В Вашей фирме сейчас сколько вакансий на зарплату выше 27 000 грн чистыми на руки? Какие вакансии есть на приемлемые 50 000 грн на руки?
есть разные вакансии. Первых "выше 27" уже стало несколько меньше, с тех пор, как мы создали собственную "кузницу кадров", имея для этого значительный человеческий ресурс. Вторых "от 50" было немного и столько же осталось - так мы пылесосим уже готовых, квалифицированных людей с рынка труда и от конкурентов. Конкуренты, собаки, тоже не дремлют - в Эпике руководители отделов получают столько же, но имеют кучу плюх, вроде собственной поликлиники и проч. Трудно с людьми
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:02
Libo написав: change_pm написав:
Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%?
20% это бред.
Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры.
Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение!
Либо, это только в твоей Америке все по закону и пуритане вокруг. Ты уверен, что все покупалось с НДс? А как работы? А куда девали кредит, который накапливали? Это же стройка, а не природный газ (тут не намутишь и яблоками не намешаешь).
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:03
Ну нах????
sequence написав: Serg-ik написав:
..
В Вашей фирме сейчас сколько вакансий на зарплату выше 27 000 грн чистыми на руки? Какие вакансии есть на приемлемые 50 000 грн на руки?
есть разные вакансии. Первых "выше 27" уже стало несколько меньше, с тех пор, как мы создали собственную "кузницу кадров", имея для этого значительный человеческий ресурс. Вторых "от 50" было немного и столько же осталось - так мы пылесосим уже готовых, квалифицированных людей с рынка труда и от конкурентов. Конкуренты, собаки, тоже не дремлют - в Эпике руководители отделов получают столько же, но имеют кучу плюх, вроде собственной поликлиники и проч. Трудно с людьми
В державі з найдешевшою в Європі робочою силою, особливо - висококваліфікованою - важко з людьми?
???
П.С. в Україні колосальний надлишок робочої сили. Особливо - висококваліфікованої.
Коли цієї роб. сили стане меньше - тоді роботодавці змушені будуть платити ЗП на рівні Московії, Латвії, Білорусії і т.д.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 09 лип, 2021 15:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:05
flyman написав:
Побачим що вчудить податкова та забудовник, роз"яснень нема.
Але до того часу гратися в рулетку з новобудовами ще менше бажання, хіба вторинка.
Ты верь пока на слово Либо. Никогда не вру. Много знаю. Во многом разбираюсь.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:05
striped написав:
Вам повезло, что не снимаете квартиру у Трибеки...
Трибеке сейчас тяжело.
Люди на Крушельницкой, 15-Б и 15-В подходят взять автограф .
Потенциальные арендаторы отказываются давать залоговую сумму, т.к. знают, что Трибека уже записала эти деньги в свою прибыль.
Жертва популярности.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:08
Frant написав:
..
В державі з найдешевшою в Європі робочою силою, особливо - висококваліфікованою - важко з людьми?[/b]???
у нас есть одна проблема Хьюстон, пардон, Франт. У нас на производственных вакансиях надо сурово въяпывать, а это не всем по нутру. Точнее, не только лишь всем.
Нынешняя молодежь въяпывать не желает, хочет нажимать кнопки, а таким мы платим средне, никак не 27, тем более, писсят
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:09
Libo написав:
20% это бред.
Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры.
Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение!
Там непростая технология, не вся прописана в налоговом кодексе
В кодексе ж не написано, что Фирма А продаёт цемент частникам за наличку, а по документам отправляет Подрядчику, который платит безналом и получает свои деньги за вычетом 10-12% и налоговый кредит по НДС за якобы купленный цемент.
После этого цемент списывается сверхнормы на строительство ( а ты пойди проверь сколько). Потом подключается ГНС, которая сомневается в чём-то и останавливает подрядчику регистрацию накладной ( даже если всё правильно). Потом могут приянть решение и отказать. Суд. 1,5-2 года. Потом невыполнение налоговой решениия суда в пользу налогоплательщика даже по исполнительному производству...
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:11
flyman написав:
Але така річ, як податки, вона ціну не піднімає, вона їх лише розподіляє дохід.
потому что с новыми налогами синхронно сбережения не растут, то на что не хватает покупать не будут. Но может произойти перераспределение сегментов и какие то сегменты станут лучше продаваться.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:12
Serg-ik написав: Libo написав:
20% это бред.
Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры.
Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение!
Там непростая технология, не вся прописана в налоговом кодексе
В кодексе ж не написано, что Фирма А продаёт цемент частникам за наличку, а по документам отправляет Подрядчику, который платит безналом и получает свои деньги за вычетом 10-12% и налоговый кредит по НДС за якобы купленный цемент.
После этого цемент списывается сверхнормы на строительство ( а ты пойди проверь сколько). Потом подключается ГНС, которая сомневается в чём-то и останавливает подрядчику регистрацию накладной ( даже если всё правильно). Потом могут приянть решение и отказать. Суд. 1,5-2 года. Потом невыполнение налоговой решениия суда в пользу налогоплательщика даже по исполнительному производству...
это один из сотни вариантов. Хотя и не самый простой и распространенный. Но вектор объяснения для Либо правильный...)) В общем....здравствуй дядя, новый год- налоговая звереет, когда НК рисуют. А тут еще такие объемы.
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