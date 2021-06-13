Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:09

Libo написав: 20% это бред.

Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры.

Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение! 20% это бред.Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры.Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение!

Там непростая технология, не вся прописана в налоговом кодексеВ кодексе ж не написано, что Фирма А продаёт цемент частникам за наличку, а по документам отправляет Подрядчику, который платит безналом и получает свои деньги за вычетом 10-12% и налоговый кредит по НДС за якобы купленный цемент.После этого цемент списывается сверхнормы на строительство ( а ты пойди проверь сколько). Потом подключается ГНС, которая сомневается в чём-то и останавливает подрядчику регистрацию накладной ( даже если всё правильно). Потом могут приянть решение и отказать. Суд. 1,5-2 года. Потом невыполнение налоговой решениия суда в пользу налогоплательщика даже по исполнительному производству...