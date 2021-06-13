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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7851785278537854>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:02

  Libo написав:
  change_pm написав:Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%?


20% это бред.
Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры.
Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение! :?

Либо, это только в твоей Америке все по закону и пуритане вокруг. Ты уверен, что все покупалось с НДс? А как работы? А куда девали кредит, который накапливали? Это же стройка, а не природный газ (тут не намутишь и яблоками не намешаешь).
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:05

  flyman написав:Побачим що вчудить податкова та забудовник, роз"яснень нема.
Але до того часу гратися в рулетку з новобудовами ще менше бажання, хіба вторинка.


Ты верь пока на слово Либо. Никогда не вру. Много знаю. Во многом разбираюсь. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:05

  striped написав:Вам повезло, что не снимаете квартиру у Трибеки...

Трибеке сейчас тяжело.
Люди на Крушельницкой, 15-Б и 15-В подходят взять автограф .
Потенциальные арендаторы отказываются давать залоговую сумму, т.к. знают, что Трибека уже записала эти деньги в свою прибыль.
Жертва популярности.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:08

  Frant написав:..
В державі з найдешевшою в Європі робочою силою, особливо - висококваліфікованою - важко з людьми?[/b]??? :mrgreen:

у нас есть одна проблема Хьюстон, пардон, Франт. У нас на производственных вакансиях надо сурово въяпывать, а это не всем по нутру. Точнее, не только лишь всем.
Нынешняя молодежь въяпывать не желает, хочет нажимать кнопки, а таким мы платим средне, никак не 27, тем более, писсят
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:20% это бред.
Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры.
Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение!

Там непростая технология, не вся прописана в налоговом кодексе
В кодексе ж не написано, что Фирма А продаёт цемент частникам за наличку, а по документам отправляет Подрядчику, который платит безналом и получает свои деньги за вычетом 10-12% и налоговый кредит по НДС за якобы купленный цемент.
После этого цемент списывается сверхнормы на строительство ( а ты пойди проверь сколько). Потом подключается ГНС, которая сомневается в чём-то и останавливает подрядчику регистрацию накладной ( даже если всё правильно). Потом могут приянть решение и отказать. Суд. 1,5-2 года. Потом невыполнение налоговой решениия суда в пользу налогоплательщика даже по исполнительному производству...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Але така річ, як податки, вона ціну не піднімає, вона їх лише розподіляє дохід.
потому что с новыми налогами синхронно сбережения не растут, то на что не хватает покупать не будут. Но может произойти перераспределение сегментов и какие то сегменты станут лучше продаваться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:12

  Serg-ik написав:
  Libo написав:20% это бред.
Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры.
Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение!

Там непростая технология, не вся прописана в налоговом кодексе
В кодексе ж не написано, что Фирма А продаёт цемент частникам за наличку, а по документам отправляет Подрядчику, который платит безналом и получает свои деньги за вычетом 10-12% и налоговый кредит по НДС за якобы купленный цемент.
После этого цемент списывается сверхнормы на строительство ( а ты пойди проверь сколько). Потом подключается ГНС, которая сомневается в чём-то и останавливает подрядчику регистрацию накладной ( даже если всё правильно). Потом могут приянть решение и отказать. Суд. 1,5-2 года. Потом невыполнение налоговой решениия суда в пользу налогоплательщика даже по исполнительному производству...

это один из сотни вариантов. Хотя и не самый простой и распространенный. Но вектор объяснения для Либо правильный...)) В общем....здравствуй дядя, новый год- налоговая звереет, когда НК рисуют. А тут еще такие объемы.
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:22

  sequence написав:
  Frant написав:..
В державі з найдешевшою в Європі робочою силою, особливо - висококваліфікованою - важко з людьми?[/b]??? :mrgreen:

у нас есть одна проблема Хьюстон, пардон, Франт. У нас на производственных вакансиях надо сурово въяпывать, а это не всем по нутру. Точнее, не только лишь всем.
Нынешняя молодежь въяпывать не желает, хочет нажимать кнопки, а таким мы платим средне, никак не 27, тем более, писсят

Ця проблема вирішується зовсім просто - піднімається ЗП до рівня Польщі/Естонії/Московії + викидаються нафіг з фірми ледарі (особливо родичі, особливо з керівних посад) :mrgreen:
Якщо не можете / не хочете так робити - нічого скаржитись.
Серед 30+ млн. укро-населення можна відібрати кілька десятків чи сотень голів адекватної публіки. :roll:

  GADFLY написав:Либо, это только в твоей Америке все по закону и пуритане вокруг.

Лібо зміг прожити в Америці кілька років, потім повернувся в неньку.
Можливо, мав проблеми з законом.
Те, що він не хотів працювати, як працюють в Америці - то 100%
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:26

  UA написав:Кличко не угомонится.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/54468/


Это тот, который вчера отменил открытие метро до конца года?

https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/8/675737/

Единственная очевидная причина дорожая - это люди со всего мира, ослабленные сидением дома и опекой своих властей, решили купить недвижимость в стране фантазеров - где все, начиная от мэра и заканчивая президентом, рассказывают как все вот-вот будет хорошо. Правда, этих наивных людей ждут фонтаны кипятка/фекалий или провалы в них же и непрогнозируемые отсутствия воды, электричества и прочих благ цивилизации за отсутствие которых потом еще и пеня прилетит. Но главное чтобы не пришли рейдеры за квартирой, потому как у наивных людей нет ружей как у того товарища из Парк Авеню.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:37

  striped написав:
  UA написав:Кличко не угомонится.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/54468/


Это тот, который вчера отменил открытие метро до конца года?

https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/8/675737/

Единственная очевидная причина дорожая - это люди со всего мира, ослабленные сидением дома и опекой своих властей, решили купить недвижимость в стране фантазеров - где все, начиная от мэра и заканчивая президентом, рассказывают как все вот-вот будет хорошо. Правда, этих наивных людей ждут фонтаны кипятка/фекалий или провалы в них же и непрогнозируемые отсутствия воды, электричества и прочих благ цивилизации за отсутствие которых потом еще и пеня прилетит. Но главное чтобы не пришли рейдеры за квартирой, потому как у наивных людей нет ружей как у того товарища из Парк Авеню.

А могли б наземним способом за той час і бюджет по окружній прокласти не тільки до Жулян (м.Крейсера Аврори), а можливо і до Києва-Волиньського.
flyman
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