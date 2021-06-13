Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Як думаєш вплине? Ріст цін? Будуть "любити" інвесторів типу Флая, який сплатив 100%, а будинок ше не здали? Заставлять сплатити ще 20%?
20% это бред. Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры. Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение!
Либо, это только в твоей Америке все по закону и пуритане вокруг. Ты уверен, что все покупалось с НДс? А как работы? А куда девали кредит, который накапливали? Это же стройка, а не природный газ (тут не намутишь и яблоками не намешаешь).
striped написав:Вам повезло, что не снимаете квартиру у Трибеки...
Трибеке сейчас тяжело. Люди на Крушельницкой, 15-Б и 15-В подходят взять автограф . Потенциальные арендаторы отказываются давать залоговую сумму, т.к. знают, что Трибека уже записала эти деньги в свою прибыль. Жертва популярности.
Frant написав:.. В державі з найдешевшою в Європі робочою силою, особливо - висококваліфікованою - важко з людьми?[/b]???
у нас есть одна проблема Хьюстон, пардон, Франт. У нас на производственных вакансиях надо сурово въяпывать, а это не всем по нутру. Точнее, не только лишь всем. Нынешняя молодежь въяпывать не желает, хочет нажимать кнопки, а таким мы платим средне, никак не 27, тем более, писсят
Libo написав:20% это бред. Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры. Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение!
Там непростая технология, не вся прописана в налоговом кодексе В кодексе ж не написано, что Фирма А продаёт цемент частникам за наличку, а по документам отправляет Подрядчику, который платит безналом и получает свои деньги за вычетом 10-12% и налоговый кредит по НДС за якобы купленный цемент. После этого цемент списывается сверхнормы на строительство ( а ты пойди проверь сколько). Потом подключается ГНС, которая сомневается в чём-то и останавливает подрядчику регистрацию накладной ( даже если всё правильно). Потом могут приянть решение и отказать. Суд. 1,5-2 года. Потом невыполнение налоговой решениия суда в пользу налогоплательщика даже по исполнительному производству...
Libo написав:20% это бред. Разберись с технологией оплаты НДС застройщиком. Он не будет платить еще 20%, т.к. за стройматериалы он уже заплатил государству при их покупке и уже включил в стоимость квартиры. Поражаюсь, какие вы неучи и невежи в такой важной для каждого сфере, как налогообложение!
Там непростая технология, не вся прописана в налоговом кодексе В кодексе ж не написано, что Фирма А продаёт цемент частникам за наличку, а по документам отправляет Подрядчику, который платит безналом и получает свои деньги за вычетом 10-12% и налоговый кредит по НДС за якобы купленный цемент. После этого цемент списывается сверхнормы на строительство ( а ты пойди проверь сколько). Потом подключается ГНС, которая сомневается в чём-то и останавливает подрядчику регистрацию накладной ( даже если всё правильно). Потом могут приянть решение и отказать. Суд. 1,5-2 года. Потом невыполнение налоговой решениия суда в пользу налогоплательщика даже по исполнительному производству...
это один из сотни вариантов. Хотя и не самый простой и распространенный. Но вектор объяснения для Либо правильный...)) В общем....здравствуй дядя, новый год- налоговая звереет, когда НК рисуют. А тут еще такие объемы.
Frant написав:.. В державі з найдешевшою в Європі робочою силою, особливо - висококваліфікованою - важко з людьми?[/b]???
у нас есть одна проблема Хьюстон, пардон, Франт. У нас на производственных вакансиях надо сурово въяпывать, а это не всем по нутру. Точнее, не только лишь всем. Нынешняя молодежь въяпывать не желает, хочет нажимать кнопки, а таким мы платим средне, никак не 27, тем более, писсят
Ця проблема вирішується зовсім просто - піднімається ЗП до рівня Польщі/Естонії/Московії + викидаються нафіг з фірми ледарі (особливо родичі, особливо з керівних посад) Якщо не можете / не хочете так робити - нічого скаржитись. Серед 30+ млн. укро-населення можна відібрати кілька десятків чи сотень голів адекватної публіки.
GADFLY написав:Либо, это только в твоей Америке все по закону и пуритане вокруг.
Лібо зміг прожити в Америці кілька років, потім повернувся в неньку. Можливо, мав проблеми з законом. Те, що він не хотів працювати, як працюють в Америці - то 100%
Единственная очевидная причина дорожая - это люди со всего мира, ослабленные сидением дома и опекой своих властей, решили купить недвижимость в стране фантазеров - где все, начиная от мэра и заканчивая президентом, рассказывают как все вот-вот будет хорошо. Правда, этих наивных людей ждут фонтаны кипятка/фекалий или провалы в них же и непрогнозируемые отсутствия воды, электричества и прочих благ цивилизации за отсутствие которых потом еще и пеня прилетит. Но главное чтобы не пришли рейдеры за квартирой, потому как у наивных людей нет ружей как у того товарища из Парк Авеню.
Единственная очевидная причина дорожая - это люди со всего мира, ослабленные сидением дома и опекой своих властей, решили купить недвижимость в стране фантазеров - где все, начиная от мэра и заканчивая президентом, рассказывают как все вот-вот будет хорошо. Правда, этих наивных людей ждут фонтаны кипятка/фекалий или провалы в них же и непрогнозируемые отсутствия воды, электричества и прочих благ цивилизации за отсутствие которых потом еще и пеня прилетит. Но главное чтобы не пришли рейдеры за квартирой, потому как у наивных людей нет ружей как у того товарища из Парк Авеню.
А могли б наземним способом за той час і бюджет по окружній прокласти не тільки до Жулян (м.Крейсера Аврори), а можливо і до Києва-Волиньського.