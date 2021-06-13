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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7851785278537854

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:41

  sequence написав:
  Serg-ik написав:..
В Вашей фирме сейчас сколько вакансий на зарплату выше 27 000 грн чистыми на руки? Какие вакансии есть на приемлемые 50 000 грн на руки?

есть разные вакансии. Первых "выше 27" уже стало несколько меньше, с тех пор, как мы создали собственную "кузницу кадров", имея для этого значительный человеческий ресурс. Вторых "от 50" было немного и столько же осталось - так мы пылесосим уже готовых, квалифицированных людей с рынка труда и от конкурентов. Конкуренты, собаки, тоже не дремлют - в Эпике руководители отделов получают столько же, но имеют кучу плюх, вроде собственной поликлиники и проч. Трудно с людьми

Повторю вопрос: СКОЛЬКО?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:42

  Frant написав:Лібо зміг прожити в Америці кілька років, потім повернувся в неньку.
Можливо, мав проблеми з законом.
Те, що він не хотів працювати, як працюють в Америці - то 100%


В Америке работают по-разному. Есть мексы, которые пашут за гроши по 16 часов в день, а есть сэры и пэры, которые проводят свой рабочий день в гольф-клубе за бокалом и сигарой и получают миллионы. Хотелось бы працювати сэром. :oops:
Как спадет жара на Флориде, я опять туда еду. Пока еще пускают. Законопослушен.
:)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:51

  Serg-ik написав:..
Повторю вопрос: СКОЛЬКО?

в моменте, где-то 10-20 из 90 по всей стране. В регионах платим меньше. Вакансии на средний руководящий состав в основном закрываются по схеме "кузница кадров".
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:52

  flyman написав:А могли б наземним способом за той час і бюджет по окружній прокласти не тільки до Жулян (м.Крейсера Аврори), а можливо і до Києва-Волиньського
Може, варто зразу ж прокласти лінію метро від порога бучанського напівпідвала до Хрещатика? Окрему, виділену лінію?((((
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:57

Вдумчиво читать всем исступленным оптимистам. То, к чему можно было подготовиться заблаговременно (в том числе благодаря мне, но в первую очередь - собственным мозгам при наличии оных), уже на пороге. Даже журналист смог разобраться и поставить правильные вопросы, а горе-практики - все никак...

США готовятся притормозить печатный станок. Весь мир ждет большой кризис?
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... isu-razbor
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 09 лип, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заметьте, Геос свою рекламу на крыше Аурума не разместил. Стесняются. Понимаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:03

  zРадио написав:Вдумчиво читать всем исступленным оптимистам. То, к чему можно было подготовиться заблаговременно (в том числе благодаря мне, но в первую очередь - собственным мозгам при наличии оных), уже на пороге. Даже журналист смог разобраться и поставить правильные вопросы, а горе-практики - все никак...

США готовятся притормозить печатный станок. Весь мир ждет большой кризис?
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... isu-razbor

Самое время сливать Минскую. Не шучу. Возьмететпотом за вырученные деньги Оболонь Резиденсиз ту же площадь с более свежим ремонтом.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:05

  zРадио написав:
  GADFLY написав:так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...


Вот как раз несъедобный он для тех, кто с НДС по-крупному не работал. Придется застройщикам попросить своих "outdated" бухгалтеров и налоговых экспертов на выход, заменив их профессионалами со свежим опытом
мелочи все эти нюансы с ндс, главное, что это начало "плідної та тісної співпраці між державою та забудовниками у сфері наповнення Бюджету"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:15

  Faceless написав:Вы ж вроде "вляпались" в Ирпене ещё в 2015-2016?



Нет, это был не я.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:22

  zРадио написав:Вдумчиво читать всем исступленным оптимистам. То, к чему можно было подготовиться заблаговременно (в том числе благодаря мне, но в первую очередь - собственным мозгам при наличии оных), уже на пороге. Даже журналист смог разобраться и поставить правильные вопросы, а горе-практики - все никак...

США готовятся притормозить печатный станок. Весь мир ждет большой кризис?
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... isu-razbor

Ситуація пахне різкою девальвацією гривни.
В такому випадку ціни КРЖН - однозначно покотяться вниз.

Якщо це трапиться в кінці 2021 - першій половині 2022 - "практики" будуть тихо гризти галстук в кущах))) :oops:
Frant
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