Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:.. В Вашей фирме сейчас сколько вакансий на зарплату выше 27 000 грн чистыми на руки? Какие вакансии есть на приемлемые 50 000 грн на руки?
есть разные вакансии. Первых "выше 27" уже стало несколько меньше, с тех пор, как мы создали собственную "кузницу кадров", имея для этого значительный человеческий ресурс. Вторых "от 50" было немного и столько же осталось - так мы пылесосим уже готовых, квалифицированных людей с рынка труда и от конкурентов. Конкуренты, собаки, тоже не дремлют - в Эпике руководители отделов получают столько же, но имеют кучу плюх, вроде собственной поликлиники и проч. Трудно с людьми
Frant написав:Лібо зміг прожити в Америці кілька років, потім повернувся в неньку. Можливо, мав проблеми з законом. Те, що він не хотів працювати, як працюють в Америці - то 100%
В Америке работают по-разному. Есть мексы, которые пашут за гроши по 16 часов в день, а есть сэры и пэры, которые проводят свой рабочий день в гольф-клубе за бокалом и сигарой и получают миллионы. Хотелось бы працювати сэром. Как спадет жара на Флориде, я опять туда еду. Пока еще пускают. Законопослушен.
Вдумчиво читать всем исступленным оптимистам. То, к чему можно было подготовиться заблаговременно (в том числе благодаря мне, но в первую очередь - собственным мозгам при наличии оных), уже на пороге. Даже журналист смог разобраться и поставить правильные вопросы, а горе-практики - все никак...
zРадио написав:Вдумчиво читать всем исступленным оптимистам. То, к чему можно было подготовиться заблаговременно (в том числе благодаря мне, но в первую очередь - собственным мозгам при наличии оных), уже на пороге. Даже журналист смог разобраться и поставить правильные вопросы, а горе-практики - все никак...
GADFLY написав:так в контексте стоимости недвиги это интересно или нет? то что вторичку тоже потянет- интересно или нет? Тут многие говорили, что НДС застройщики проглотят и заплатят со сверх прибылей, задействовав несъедобный налоговый кредит. Такое могли говорить только те, кто с НДС по-крупному никогда не работал. Теперь ждем...и начинаем выхаркивать...
Вот как раз несъедобный он для тех, кто с НДС по-крупному не работал. Придется застройщикам попросить своих "outdated" бухгалтеров и налоговых экспертов на выход, заменив их профессионалами со свежим опытом
мелочи все эти нюансы с ндс, главное, что это начало "плідної та тісної співпраці між державою та забудовниками у сфері наповнення Бюджету"
zРадио написав:Вдумчиво читать всем исступленным оптимистам. То, к чему можно было подготовиться заблаговременно (в том числе благодаря мне, но в первую очередь - собственным мозгам при наличии оных), уже на пороге. Даже журналист смог разобраться и поставить правильные вопросы, а горе-практики - все никак...