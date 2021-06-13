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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7853785478557856>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:53

  zРадио написав:Вдумчиво читать всем исступленным оптимистам. То, к чему можно было подготовиться заблаговременно (в том числе благодаря мне, но в первую очередь - собственным мозгам при наличии оных), уже на пороге. Даже журналист смог разобраться и поставить правильные вопросы, а горе-практики - все никак...

США готовятся притормозить печатный станок. Весь мир ждет большой кризис?
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... isu-razbor


Боже, какая тупейшая и глупейшая статья! :shock:
Вы тут ругаете укропскую медицину и систему подготовки врачей, но пока будете готовить таких тупых экономистов наша экономика точно не добьется успеха.
Какие убогие познания даже элементарных вещей. Вся экономическая история прошлого столетия полностью опровергает этот бред.
Позор СМИ, которые публикуют такое. Тому, что раскручивает тут подобное г. русская бездарь и фсбешная подстилка зрадио, я не удивляюсь. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:10

  Libo написав:Позор СМИ, которые публикуют такое. Тому, что раскручивает тут подобное г. русская бездарь и фсбешная подстилка зрадио, я не удивляюсь. :?


:lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Меня раньше нельзя было приписать к растишкам и загонялам в бетон, но ощущаю на своей шкуре как дорожают стройматериалы сейчас: металл +300%, дерево 40%, даже банальная гипсовая штукатурка 15-20% за год. Так что по себестоимости реально вверх, а по итоговой цене бетона: там другие факторы влияют, но спрос резко вырос тоже

В свете этого всего, хорошо попали те, кто покупал новострои под ремонт и сдачу в аренду. При нынешних ценах на строителей и текущем уровне аренды, такой ремонт никогда не окупиться.
Востаннє редагувалось Sidus в П'ят 09 лип, 2021 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:13

  vovakwasov написав:
  Libo написав:Позор СМИ, которые публикуют такое. Тому, что раскручивает тут подобное г. русская бездарь и фсбешная подстилка зрадио, я не удивляюсь. :?


:lol:

Чувак отримав укропську економічну освіту, а тепер котить бочку на неї)))
Лібо, ти перелогинився би((( несолідно
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:22

  Libo написав:Боже, какая тупейшая и глупейшая статья! :shock:
Вы тут ругаете укропскую медицину и систему подготовки врачей, но пока будете готовить таких тупых экономистов наша экономика точно не добьется успеха.
Какие убогие познания даже элементарных вещей. Вся экономическая история прошлого столетия полностью опровергает этот бред.
Позор СМИ, которые публикуют такое. Тому, что раскручивает тут подобное г. русская бездарь и фсбешная подстилка зрадио, я не удивляюсь. :?


Не согласен - спорь аргументами, юродивый. А эмоциональные всхлипы и российскую карту оставь для политической ветки. За последние 25 лет на жесткой ДКП ФРС развивающиеся рынки 6 раз грызли землю. Так что не знаю, по каким буклетам ты учил экономическую историю, но с наукой твоя литургия имеет еще меньше общего, чем морская свинка - с морем
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го

Нє, це вже на$балово православних. Ти обіцяв про півроку спочатку від березня 2021, потім "диверсифікував" ризики бути затроленим у вересні 2021 на березень 2022.
Який нафіг жовтень 2022 уже ???
Пруфів не проси, пам"ять тут в усіх хороша, а терти брєд за собою кожен вміє, однак ти один такий верткий. То півроку з березня, потім рік. Ну хзн, рік то рік, а тут уже півтора. Напиши одразу - лоханувся з календариком відривним, переплутав країну і рік.
Не смішно самому ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:32

  zРадио написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:..
А кто начал строить? Вас совсем не тревожит качество используемых аргументов? И назовите тогда "настоящего" крупнейшего застройщика Киева.
Кстати, если ничего нового не объявлялось, то по-идее, на старое, наоборот, нужно повышать ценники. Нет? Совсем вы запутались...

ох, и весело с вами переписываться, честное слово. Я вас могу расстроить - 80% сданного КГС за 2020 суть введение в эксплуатацию наследства Укрбуда, находившееся в высокой степени готовности (6 ЖК). Собственные проекты КГС буксуют и в 2020 их было сдано где-то 3 (можете поправить). 3 собственных ЖК за год для "крупнейшего застройщика", даже с учетом всех ковидов, не совсем какбэ алё.
Думаю, даже Никонов, не говоря об Интергалах и Столицах выдали нагора больше.


Кто другой начал строить? Кто лидер строительного рынка Киева? И почему КГС, пусть даже он уже (якобы) застройщик не из числа крупнейших, не может поднять ценники даже на уровень инфляции? Четко и лаконично. Хватит уже выдавать ахинею на голубом глазу, придуриваясь, что отвечаете на заданные вопросы

Так в прайсах один неликвид. Если нужно что то ликвидное, то это у других людей через конверт по переуступке на 20% выше прайса. А поднимать прайс не на что, одно уг числится за кГс. кГс не пример в подорожании, смотрите компании работающие в белую. Где модно прийти, узнать что нужно и купить по официальным докам
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:33

  stas_rst написав:
  zРадио написав:О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го

Нє, це вже на$балово православних. Ти обіцяв про півроку спочатку від березня 2021, потім "диверсифікував" ризики бути затроленим у вересні 2021 на березень 2022.
Який нафіг жовтень 2022 уже ???
Пруфів не проси, пам"ять тут в усіх хороша, а терти брєд за собою кожен вміє, однак ти один такий верткий. То півроку з березня, потім рік. Ну хзн, рік то рік, а тут уже півтора. Напиши одразу - лоханувся з календариком відривним, переплутав країну і рік.
Не смішно самому ?


Врешь, редиска. И сам об этом прекрасно знаешь. Прогноз повторялся так много раз, что не запомнить его ни один завсегдатай не мог. 18-30 месяцев от начала коронакризиса - это октябрь 2021-сентябрь 2022-го, и никаких разночтений тут быть не может
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:34

  Frant написав:Чувак отримав укропську економічну освіту, а тепер котить бочку на неї)))
Лібо, ти перелогинився би((( несолідно


В Украине я получил прекрасное высшее военное образование, которое дает мне полное право удивляться, а кто и чему учил вас штатских неучей, у кого поднималась рука ставить вам зачеты и выдавать вам дипломы?! :roll:
Стройбат. Хозвзвод. Овощехранилище. Полковой свинарник. :lol:
Libo
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