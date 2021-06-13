RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78547855785678577858>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Врешь, редиска. И сам об этом прекрасно знаешь. Прогноз повторялся так много раз

згоден про кількість прогнозів ... і регулярно граничні дати відтерміновувались на півроку. Сам рєдіска :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 27.02.19
Подякував: 590 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:47

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Вы, как обычно, ляпаете о том, в чем не разбираетесь, ориентируясь по клише, к созданию которых и сами причастны. Вот данные об оплатах/начислениях за услуги ЖКХ за январь - по Украине в целом оплачено 78% от начисленного, по Киеву в частности - 77% от начисленного. Питайте лучше свои иллюзии о бедном населении столицы, работающим за еду, а не периферии, работающей за границей

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/26.pdf

/*хоспади, откуда столько злости? - раньше хоть троллить коряво пытались, сейчас просто хамите, Конговец сотоварищи абсолютно прав*/

Ну, а то :)
Учётка zRadio хотела всех поразить знаниями данных статистики и ... обосралась, когда начали писать о чугунной жопе действительности

Тогда он всегда начинает хамить
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5957
З нами з: 31.08.09
Подякував: 409 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:54

  Libo написав:
  Frant написав:Чувак отримав укропську економічну освіту, а тепер котить бочку на неї)))
Лібо, ти перелогинився би((( несолідно


В Украине я получил прекрасное высшее военное образование, которое дает мне полное право удивляться, а кто и чему учил вас штатских неучей, у кого поднималась рука ставить вам зачеты и выдавать вам дипломы?! :roll:
Стройбат. Хозвзвод. Овощехранилище. Полковой свинарник. :lol:

Прапорщики не мають вищої освіти.
Тим більше - економічної(((
_______

Щодо зРадіо.
Він дійсно давав прогноз 1,5-2 роки від початку епідемії.
Майте терпіння.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22115
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 2283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:59

  stas_rst написав:
  zРадио написав:Врешь, редиска. И сам об этом прекрасно знаешь. Прогноз повторялся так много раз

згоден про кількість прогнозів ... і регулярно граничні дати відтерміновувались на півроку. Сам рєдіска :)


Даже ваше племя маслобоев на ценники КАНа признает период октябрь 2021 - сентябрь 2022 )) Так что предъява точно мимо
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 09 лип, 2021 18:32, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10467
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2279 раз.
Подякували: 4969 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:01

  zРадио написав:Даже ваше племя маслобоев на ценники первички признает период октябрь 2021 - сентябрь 2022 )) Так что предъява точно мимо

Ты уже с прогнозами сидишь в луже
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5957
З нами з: 31.08.09
Подякував: 409 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:03

Я таки поставлю несколько учеток в блэк-лист. Количество провокаторов срача растет изо дня в день
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10467
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2279 раз.
Подякували: 4969 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:08

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Sidus написав:но ощущаю на своей шкуре как дорожают стройматериалы сейчас: металл +300%, дерево 40%, даже банальная гипсовая штукатурка 15-20% за год. Так что по себестоимости реально вверх, а по итоговой цене бетона: там другие факторы влияют, но спрос резко вырос тоже

Цікаво, ленлорди, які купили і ще куплять голий бетон під оренду і роблять/будуть робити робити ремонт - про який вони вихлоп думають/рахують/мріють?🧞🤑
- про 6-7%? - чи аж про 8%?
Так гривнедепо дає ще 7% чистими!!!

Що, невже зараз гребуть бетон тільки корупціонери(вони гребуть по будь-якій ціні) і пересічні, виключно, "для себе"?
А лендлорди - просто весело покурюють в стороні?
Але, чому тоді лендлорди не зливають бетон? Вони ж то, найкраще бачуть, що ціни підігріті/підходять до піку цін?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 971
З нами з: 18.03.21
Подякував: 20 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:18

  Frant написав:
  Libo написав:
  Frant написав:Чувак отримав укропську економічну освіту, а тепер котить бочку на неї)))
Лібо, ти перелогинився би((( несолідно


В Украине я получил прекрасное высшее военное образование, которое дает мне полное право удивляться, а кто и чему учил вас штатских неучей, у кого поднималась рука ставить вам зачеты и выдавать вам дипломы?! :roll:
Стройбат. Хозвзвод. Овощехранилище. Полковой свинарник. :lol:

Прапорщики не мають вищої освіти.
Тим більше - економічної(((
_______

Щодо зРадіо.
Він дійсно давав прогноз 1,5-2 роки від початку епідемії.
Майте терпіння.

в сєнтябрі буде 1,5 роки
ждьомс
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25339
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:21

  Успіх написав:
  Sidus написав:но ощущаю на своей шкуре как дорожают стройматериалы сейчас: металл +300%, дерево 40%, даже банальная гипсовая штукатурка 15-20% за год. Так что по себестоимости реально вверх, а по итоговой цене бетона: там другие факторы влияют, но спрос резко вырос тоже

Цікаво, ленлорди, які купили і ще куплять голий бетон під оренду і роблять/будуть робити робити ремонт - про який вони вихлоп думають/рахують/мріють?🧞🤑
- про 6-7%? - чи аж про 8%?
Так гривнедепо дає ще 7% чистими!!!

Що, невже зараз гребуть бетон тільки корупціонери(вони гребуть по будь-якій ціні) і пересічні, виключно, "для себе"?
А лендлорди - просто весело покурюють в стороні?
Але, чому тоді лендлорди не зливають бетон? Вони ж то, найкраще бачуть, що ціни підігріті/підходять до піку цін?

бабло роблять на іншому, недвиж - тиха гавань.
неджиж для тупих\ліниних.
тобі ж дінозаврік написав, що наколотив на крипті і " вклав ... в менше ризикові активи - будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду."
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25339
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:23

  flyman написав:
  Frant написав:
  Libo написав:
В Украине я получил прекрасное высшее военное образование, которое дает мне полное право удивляться, а кто и чему учил вас штатских неучей, у кого поднималась рука ставить вам зачеты и выдавать вам дипломы?! :roll:
Стройбат. Хозвзвод. Овощехранилище. Полковой свинарник. :lol:

Прапорщики не мають вищої освіти.
Тим більше - економічної(((
_______

Щодо зРадіо.
Він дійсно давав прогноз 1,5-2 роки від початку епідемії.
Майте терпіння.

в сєнтябрі буде 1,5 роки
ждьомс

Флаймен, в жовтні купиш ще один напівпідвал?
У Бородянці?

Чи маєш види на пару дерев'яних хат в лісових селах?

Приятель продає спадщину - хата колгоспної епохи, 10 соток землі, ставок, ліс поруч. По житомирській трасі від Києва 70 км, і 10 км в сторону.
10 000 дол.
Можл во, він погодиться поміняти хату на твій прирейковий напівпідвал)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 лип, 2021 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22115
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 2283 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78547855785678577858>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zvir і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2097, 2098, 2099
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20983 3664447
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 00:05
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24381
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 233303
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.