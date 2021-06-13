Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:.. Вы, как обычно, ляпаете о том, в чем не разбираетесь, ориентируясь по клише, к созданию которых и сами причастны. Вот данные об оплатах/начислениях за услуги ЖКХ за январь - по Украине в целом оплачено 78% от начисленного, по Киеву в частности - 77% от начисленного. Питайте лучше свои иллюзии о бедном населении столицы, работающим за еду, а не периферии, работающей за границей
Frant написав:Чувак отримав укропську економічну освіту, а тепер котить бочку на неї))) Лібо, ти перелогинився би((( несолідно
В Украине я получил прекрасное высшее военное образование, которое дает мне полное право удивляться, а кто и чему учил вас штатских неучей, у кого поднималась рука ставить вам зачеты и выдавать вам дипломы?! Стройбат. Хозвзвод. Овощехранилище. Полковой свинарник.
Прапорщики не мають вищої освіти. Тим більше - економічної((( _______
Щодо зРадіо. Він дійсно давав прогноз 1,5-2 роки від початку епідемії. Майте терпіння.
Sidus написав:но ощущаю на своей шкуре как дорожают стройматериалы сейчас: металл +300%, дерево 40%, даже банальная гипсовая штукатурка 15-20% за год. Так что по себестоимости реально вверх, а по итоговой цене бетона: там другие факторы влияют, но спрос резко вырос тоже
Цікаво, ленлорди, які купили і ще куплять голий бетон під оренду і роблять/будуть робити робити ремонт - про який вони вихлоп думають/рахують/мріють?🧞🤑 - про 6-7%? - чи аж про 8%? Так гривнедепо дає ще 7% чистими!!!
Що, невже зараз гребуть бетон тільки корупціонери(вони гребуть по будь-якій ціні) і пересічні, виключно, "для себе"? А лендлорди - просто весело покурюють в стороні? Але, чому тоді лендлорди не зливають бетон? Вони ж то, найкраще бачуть, що ціни підігріті/підходять до піку цін?
Frant написав:Чувак отримав укропську економічну освіту, а тепер котить бочку на неї))) Лібо, ти перелогинився би((( несолідно
В Украине я получил прекрасное высшее военное образование, которое дает мне полное право удивляться, а кто и чему учил вас штатских неучей, у кого поднималась рука ставить вам зачеты и выдавать вам дипломы?! Стройбат. Хозвзвод. Овощехранилище. Полковой свинарник.
Прапорщики не мають вищої освіти. Тим більше - економічної((( _______
Щодо зРадіо. Він дійсно давав прогноз 1,5-2 роки від початку епідемії. Майте терпіння.
Sidus написав:но ощущаю на своей шкуре как дорожают стройматериалы сейчас: металл +300%, дерево 40%, даже банальная гипсовая штукатурка 15-20% за год. Так что по себестоимости реально вверх, а по итоговой цене бетона: там другие факторы влияют, но спрос резко вырос тоже
Цікаво, ленлорди, які купили і ще куплять голий бетон під оренду і роблять/будуть робити робити ремонт - про який вони вихлоп думають/рахують/мріють?🧞🤑 - про 6-7%? - чи аж про 8%? Так гривнедепо дає ще 7% чистими!!!
Що, невже зараз гребуть бетон тільки корупціонери(вони гребуть по будь-якій ціні) і пересічні, виключно, "для себе"? А лендлорди - просто весело покурюють в стороні? Але, чому тоді лендлорди не зливають бетон? Вони ж то, найкраще бачуть, що ціни підігріті/підходять до піку цін?
бабло роблять на іншому, недвиж - тиха гавань. неджиж для тупих\ліниних. тобі ж дінозаврік написав, що наколотив на крипті і " вклав ... в менше ризикові активи - будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду."
Libo написав: В Украине я получил прекрасное высшее военное образование, которое дает мне полное право удивляться, а кто и чему учил вас штатских неучей, у кого поднималась рука ставить вам зачеты и выдавать вам дипломы?! Стройбат. Хозвзвод. Овощехранилище. Полковой свинарник.
Прапорщики не мають вищої освіти. Тим більше - економічної((( _______
Щодо зРадіо. Він дійсно давав прогноз 1,5-2 роки від початку епідемії. Майте терпіння.
в сєнтябрі буде 1,5 роки ждьомс
Флаймен, в жовтні купиш ще один напівпідвал? У Бородянці?
Чи маєш види на пару дерев'яних хат в лісових селах?
Приятель продає спадщину - хата колгоспної епохи, 10 соток землі, ставок, ліс поруч. По житомирській трасі від Києва 70 км, і 10 км в сторону. 10 000 дол. Можл во, він погодиться поміняти хату на твій прирейковий напівпідвал)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 лип, 2021 18:27, всього редагувалось 1 раз.