Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Не согласен - спорь аргументами, юродивый. А эмоциональные всхлипы и российскую карту оставь для политической ветки. За последние 25 лет на жесткой ДКП ФРС развивающиеся рынки 6 раз грызли землю. Так что не знаю, по каким буклетам ты учил экономическую историю, но с наукой твоя литургия имеет еще меньше общего, чем морская свинка - с морем
Так там каждое утверждение безграмотное или лживое. Пальцы сотру, метая бисер перед свиньями. Возьми любое. Например:
Высокая и ускоряющаяся инфляция снижает реальный рост экономики и увеличивает безработицу, отмечает Сивач из ICU
Поражаюсь и Сивачу, и ICU. Неужели им неизвестно, что сейчас острая нехватка рабочей силы?! Какая безработица?! В США 9 млн. вакансий. Многие предприятия резко повысили з/п, а так и не могут укомплектоваться. А неужели ты не учил по экономистории, что после знаменитой инфляции конца 70-х годов в США начался экономический бум и выросла занятость?! Про рейганомику слышал? Почитай. Сейчас примерно тоже самое. Только еще круче - тотальная реконструкция инфраструктуры и переход к новому технологическому укладу, основанному на новой энергии. Через 5 лет мир и наша жизнь будут сильно отличаться от нынешней.
Единственная очевидная причина дорожая - это люди со всего мира, ослабленные сидением дома и опекой своих властей, решили купить недвижимость в стране фантазеров - где все, начиная от мэра и заканчивая президентом, рассказывают как все вот-вот будет хорошо. Правда, этих наивных людей ждут фонтаны кипятка/фекалий или провалы в них же и непрогнозируемые отсутствия воды, электричества и прочих благ цивилизации за отсутствие которых потом еще и пеня прилетит. Но главное чтобы не пришли рейдеры за квартирой, потому как у наивных людей нет ружей как у того товарища из Парк Авеню.[/quote] Как часто сидите без благ цивилизации?
Рейдеры пришли за квартирой бывший владелец которой забил на ее выплату? И пока вот такие стрелки будут пользоваться дырявым законодательством кредитования не будет..
vovakwasov написав: данець говорить, що після серпня може бути весело. То виходить, що zРадио правий!
А ты не мог бы своими словами мне пересказать, что именно случится після серпня и какие тому будут причины? Я кроме пустого трёпа ничего там не услышал.
ЗЫ Осторожно относитесь к прогнозам Saxo Bank. Это сплошная деза и провокации. Их никто серьезно не воспринимает. Они поставляют г. на вентиляторы разным зрадио. Руководствоватся их прогнозами - это потерять деньги. Это не мое мнение. Это такая у них репутация во всем мире. Почему они при этом ещё живут? Всё просто. Говорят они публично одно, а сами делают совершенно другое. И то, что они сами реально делают, они нам на ютюбе не рассказывают. Типичные кошатники и загонялы.