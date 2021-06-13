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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7855785678577858>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:24

  zРадио написав:Не согласен - спорь аргументами, юродивый. А эмоциональные всхлипы и российскую карту оставь для политической ветки. За последние 25 лет на жесткой ДКП ФРС развивающиеся рынки 6 раз грызли землю. Так что не знаю, по каким буклетам ты учил экономическую историю, но с наукой твоя литургия имеет еще меньше общего, чем морская свинка - с морем


Так там каждое утверждение безграмотное или лживое. Пальцы сотру, метая бисер перед свиньями.
Возьми любое. Например:

Высокая и ускоряющаяся инфляция снижает реальный рост экономики и увеличивает безработицу, отмечает Сивач из ICU


Поражаюсь и Сивачу, и ICU. Неужели им неизвестно, что сейчас острая нехватка рабочей силы?! Какая безработица?! В США 9 млн. вакансий. Многие предприятия резко повысили з/п, а так и не могут укомплектоваться.
А неужели ты не учил по экономистории, что после знаменитой инфляции конца 70-х годов в США начался экономический бум и выросла занятость?! Про рейганомику слышал? Почитай. Сейчас примерно тоже самое. Только еще круче - тотальная реконструкция инфраструктуры и переход к новому технологическому укладу, основанному на новой энергии. Через 5 лет мир и наша жизнь будут сильно отличаться от нынешней. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:28

  Frant написав:Прапорщики не мають вищої освіти.


Он капитан... :oops:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:45

  UA написав:Предлагаю обсудить архитектуру Копенгагена на заднем плане


:shock: данець говорить, що після серпня може бути весело. То виходить, що zРадио правий!
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:54

  UA написав:Предлагаю обсудить архитектуру Копенгагена на заднем плане

Если они будут продолжать распространять такую ересь - я выведу свой депозит из их банка. На заднем фоне - Рыбальский +. Это зачет однозначно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:17

[
Это тот, который вчера отменил открытие метро до конца года?

https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/8/675737/

Единственная очевидная причина дорожая - это люди со всего мира, ослабленные сидением дома и опекой своих властей, решили купить недвижимость в стране фантазеров - где все, начиная от мэра и заканчивая президентом, рассказывают как все вот-вот будет хорошо. Правда, этих наивных людей ждут фонтаны кипятка/фекалий или провалы в них же и непрогнозируемые отсутствия воды, электричества и прочих благ цивилизации за отсутствие которых потом еще и пеня прилетит. Но главное чтобы не пришли рейдеры за квартирой, потому как у наивных людей нет ружей как у того товарища из Парк Авеню.[/quote]
Как часто сидите без благ цивилизации?

Рейдеры пришли за квартирой бывший владелец которой забил на ее выплату? И пока вот такие стрелки будут пользоваться дырявым законодательством кредитования не будет..
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"- Почему европейцы не хотят инвестировать в российский рынок? Действительно политика так влияет на инвестиционные решения? :oops:
- Я большой друг российского народа... "

сцкблдпц. забираю депозит.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:21

  airmax78 написав:
  UA написав:Предлагаю обсудить архитектуру Копенгагена на заднем плане

Если они будут продолжать распространять такую ересь - я выведу свой депозит из их банка. На заднем фоне - Рыбальский +. Это зачет однозначно.

Лично я ориентируюсь на индекс airmax78Composite
Когда будет прикручен последний плинтус скрытого монтажа?
Сколько у нас времени осталось?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:22

  hume написав:Как часто сидите без благ цивилизации?

Рейдеры пришли за квартирой бывший владелец которой забил на ее выплату? И пока вот такие стрелки будут пользоваться дырявым законодательством кредитования не будет..

Таки приятно было видеть этого отморозка с закрученными за спину руками. Добро постепенно побеждает.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:23

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Предлагаю обсудить архитектуру Копенгагена на заднем плане

Если они будут продолжать распространять такую ересь - я выведу свой депозит из их банка. На заднем фоне - Рыбальский +. Это зачет однозначно.

Лично я ориентируюсь на индекс airmax78Composite
Когда будет прикручен последний плинтус скрытого монтажа?
Сколько у нас времени осталось?

Времени нет. Надо сливаться в 0.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:25

  vovakwasov написав: :shock: данець говорить, що після серпня може бути весело. То виходить, що zРадио правий!


А ты не мог бы своими словами мне пересказать, что именно случится після серпня и какие тому будут причины? :roll:
Я кроме пустого трёпа ничего там не услышал. :oops:

ЗЫ Осторожно относитесь к прогнозам Saxo Bank. Это сплошная деза и провокации. Их никто серьезно не воспринимает. Они поставляют г. на вентиляторы разным зрадио. Руководствоватся их прогнозами - это потерять деньги. Это не мое мнение. Это такая у них репутация во всем мире. Почему они при этом ещё живут? Всё просто. Говорят они публично одно, а сами делают совершенно другое. И то, что они сами реально делают, они нам на ютюбе не рассказывают. Типичные кошатники и загонялы. 8)
Libo
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