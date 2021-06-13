Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:17

Это тот, который вчера отменил открытие метро до конца года?Единственная очевидная причина дорожая - это люди со всего мира, ослабленные сидением дома и опекой своих властей, решили купить недвижимость в стране фантазеров - где все, начиная от мэра и заканчивая президентом, рассказывают как все вот-вот будет хорошо. Правда, этих наивных людей ждут фонтаны кипятка/фекалий или провалы в них же и непрогнозируемые отсутствия воды, электричества и прочих благ цивилизации за отсутствие которых потом еще и пеня прилетит. Но главное чтобы не пришли рейдеры за квартирой, потому как у наивных людей нет ружей как у того товарища из Парк Авеню.[/quote]Как часто сидите без благ цивилизации?Рейдеры пришли за квартирой бывший владелец которой забил на ее выплату? И пока вот такие стрелки будут пользоваться дырявым законодательством кредитования не будет..