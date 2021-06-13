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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:25
airmax78 написав:
"- Почему европейцы не хотят инвестировать в российский рынок? Действительно политика так влияет на инвестиционные решения?
- Я большой друг российского народа... "
сцкблдпц. забираю депозит.
Деньги не пахнут (с)...Особенно не пахнут когда они пахнут нефтью.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:33
zРадио написав:
можете называть октябрятами
"горько плачет октябренок Женя
бьет его по рож. пионер Сережа"
навеяло)
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:33
UA написав: airmax78 написав:
"- Почему европейцы не хотят инвестировать в российский рынок? Действительно политика так влияет на инвестиционные решения?
- Я большой друг российского народа... "
сцкблдпц. забираю депозит.
Деньги не пахнут (с)...Особенно не пахнут когда они пахнут нефтью.
Не расстраивайтесь. Свои деньги хранить банкиры умеют. Какое-нибудь фсб ему просто заплатило и попросило сказать, что он друг пида-рашкиных и имеет в своем портфеле их акции. Это хоть как-то должно взбодрить русское свинство в условиях их тотальной безнадеги. Одни слова. А на деле они уже заканчивают из России свал.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:40
flyman написав: Успіх написав: Sidus написав:
но ощущаю на своей шкуре как дорожают стройматериалы сейчас: металл +300%, дерево 40%, даже банальная гипсовая штукатурка 15-20% за год. Так что по себестоимости реально вверх, а по итоговой цене бетона: там другие факторы влияют, но спрос резко вырос тоже
Цікаво, ленлорди, які купили і ще куплять голий бетон під оренду і роблять/будуть робити робити ремонт - про який вони вихлоп думають/рахують/мріють?🧞🤑
- про 6-7%? - чи аж про 8%?
Так гривнедепо дає ще 7% чистими!!!
Що, невже зараз гребуть бетон тільки корупціонери(вони гребуть по будь-якій ціні) і пересічні, виключно, "для себе"?
А лендлорди - просто весело покурюють в стороні?
Але, чому тоді лендлорди не зливають бетон? Вони ж то, найкраще бачуть, що ціни підігріті/підходять до піку цін?
бабло роблять на іншому, недвиж - тиха гавань.
неджиж для тупих\ліниних.
тобі ж дінозаврік написав, що наколотив на крипті і " вклав ... в менше ризикові активи - будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду."
Флай, ну ти ж не лендлорд/не хочеш ним бути(а міг би рубати бабло з оренди, запустивши в підвал пару іноземців індусів/корейців/узбеків/нігерійців і т.п.
)👳🧕🧝Тож, ауууу, лендлорди - покажіть свого підрахуя по оренді з витратами на поточний ремонт?
Скільки % очікуєте?(чи очкуєте? )
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