Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Единственная очевидная причина дорожая - это люди со всего мира, ослабленные сидением дома и опекой своих властей, решили купить недвижимость в стране фантазеров - где все, начиная от мэра и заканчивая президентом, рассказывают как все вот-вот будет хорошо. Правда, этих наивных людей ждут фонтаны кипятка/фекалий или провалы в них же и непрогнозируемые отсутствия воды, электричества и прочих благ цивилизации за отсутствие которых потом еще и пеня прилетит. Но главное чтобы не пришли рейдеры за квартирой, потому как у наивных людей нет ружей как у того товарища из Парк Авеню.[/quote] Как часто сидите без благ цивилизации?
Рейдеры пришли за квартирой бывший владелец которой забил на ее выплату? И пока вот такие стрелки будут пользоваться дырявым законодательством кредитования не будет..
vovakwasov написав: данець говорить, що після серпня може бути весело. То виходить, що zРадио правий!
А ты не мог бы своими словами мне пересказать, что именно случится після серпня и какие тому будут причины? Я кроме пустого трёпа ничего там не услышал.
ЗЫ Осторожно относитесь к прогнозам Saxo Bank. Это сплошная деза и провокации. Их никто серьезно не воспринимает. Они поставляют г. на вентиляторы разным зрадио. Руководствоватся их прогнозами - это потерять деньги. Это не мое мнение. Это такая у них репутация во всем мире. Почему они при этом ещё живут? Всё просто. Говорят они публично одно, а сами делают совершенно другое. И то, что они сами реально делают, они нам на ютюбе не рассказывают. Типичные кошатники и загонялы.
airmax78 написав:"- Почему европейцы не хотят инвестировать в российский рынок? Действительно политика так влияет на инвестиционные решения? - Я большой друг российского народа... "
сцкблдпц. забираю депозит.
Деньги не пахнут (с)...Особенно не пахнут когда они пахнут нефтью.
Не расстраивайтесь. Свои деньги хранить банкиры умеют. Какое-нибудь фсб ему просто заплатило и попросило сказать, что он друг пида-рашкиных и имеет в своем портфеле их акции. Это хоть как-то должно взбодрить русское свинство в условиях их тотальной безнадеги. Одни слова. А на деле они уже заканчивают из России свал.
Sidus написав:но ощущаю на своей шкуре как дорожают стройматериалы сейчас: металл +300%, дерево 40%, даже банальная гипсовая штукатурка 15-20% за год. Так что по себестоимости реально вверх, а по итоговой цене бетона: там другие факторы влияют, но спрос резко вырос тоже
Цікаво, ленлорди, які купили і ще куплять голий бетон під оренду і роблять/будуть робити робити ремонт - про який вони вихлоп думають/рахують/мріють?🧞🤑 - про 6-7%? - чи аж про 8%? Так гривнедепо дає ще 7% чистими!!!
Що, невже зараз гребуть бетон тільки корупціонери(вони гребуть по будь-якій ціні) і пересічні, виключно, "для себе"? А лендлорди - просто весело покурюють в стороні? Але, чому тоді лендлорди не зливають бетон? Вони ж то, найкраще бачуть, що ціни підігріті/підходять до піку цін?
бабло роблять на іншому, недвиж - тиха гавань. неджиж для тупих\ліниних. тобі ж дінозаврік написав, що наколотив на крипті і " вклав ... в менше ризикові активи - будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду."
Флай, ну ти ж не лендлорд/не хочеш ним бути(а міг би рубати бабло з оренди, запустивши в підвал пару іноземців індусів/корейців/узбеків/нігерійців і т.п. )👳🧕🧝
Тож, ауууу, лендлорди - покажіть свого підрахуя по оренді з витратами на поточний ремонт? Скільки % очікуєте?(чи очкуєте? )