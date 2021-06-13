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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78567857785878597860>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:49

  Amat написав:
  Faceless написав:Вы ж вроде "вляпались" в Ирпене ещё в 2015-2016?



Нет, это был не я.

А, точно, перепутал с ADBOKAT
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:50

  Успіх написав:Флай, ну ти ж не лендлорд/не хочеш ним бути(а міг би рубати бабло з оренди, запустивши в підвал пару іноземців індусів/корейців/узбеків/нігерійців і т.п. :lol: )👳🧕🧝

Тож, ауууу, лендлорди - покажіть свого підрахуя по оренді з витратами на поточний ремонт? :?:
Скільки % очікуєте?(чи очкуєте? ) :mrgreen:


Да какое там в сраке бабло на аренде?! :roll:
Одни слёзы и чирка на жёпе, а не бабло на вашей аренде. :(

Не смешите людей: сдача квартиры с 3-процентной годовой доходностью в качестве пенсии?

https://zn.ua/conflict_of_interests/ne- ... ensii.html
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:50

  UA написав:
  airmax78 написав:"- Почему европейцы не хотят инвестировать в российский рынок? Действительно политика так влияет на инвестиционные решения? :oops:
- Я большой друг российского народа... "

сцкблдпц. забираю депозит.

Деньги не пахнут (с)...Особенно не пахнут когда они пахнут нефтью.

Так эти пдрсы ещё и персональные данные мошенникам сливают. Через месяца 2 после того как я у них разместился звонит мне какой-то х-р по фамилии бухбиндер из Лондона. И предлагает открыть торговый счёт в охрененной конторе под названием Sterling Financials. А чтобы сомнений у меня не возникало, даёт доступ к их сделкам в режиме онлайн. Смотрю я месяц на эти сделки. Все збс, +100% к депо клиента. А у меня как раз в Саксо торговля не задалась. Говорю: присылайте договор. Прислали. Почитал. По договору они мне вообще ничего не должны и деньги я засылаю им на счёт за услуги. Послал их. Ещё 2 месяца меня массажировали. Не повелся. Через год или полтора читаю про них:
https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html

Когда они меня обхаживали - я остервенело их гуглил - ни че го не было. И только тут я понял, что Саксо меня слил кидалам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не смішіть людей: здавання квартири з 3-відсотковою річною дохідністю в ролі пенсії? https://zn.ua/ukr/conflict_of_interests ... nsiji.html
Як звичайно, у нас є дві новини для бажаючих купити квартиру. Яка з них гарна, а яка — не дуже, судіть самі:
— у світі закріпився тренд на зростання вартості житла;
— оренда житла з року в рік дешевшає.
Що це може означати для інвесторів? 1. На перепродажі житла можна пристойно заробити. 2. Час окупності інвестицій у житлову нерухомість за рахунок її здавання в оренду суттєво зросте. Строк окупності квартири в 20–25 років і навіть більше тепер уже нікого не дивує. І навряд чи це порадує тих, хто реалізує свою мрію про забезпечення безбідної старості за рахунок придбання квартири для наступної її здавання в оренду.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:56

  stas_rst написав:
  zРадио написав:О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го

Нє, це вже на$балово православних. Ти обіцяв про півроку спочатку від березня 2021, потім "диверсифікував" ризики бути затроленим у вересні 2021 на березень 2022.
Який нафіг жовтень 2022 уже ???
Пруфів не проси, пам"ять тут в усіх хороша, а терти брєд за собою кожен вміє, однак ти один такий верткий. То півроку з березня, потім рік. Ну хзн, рік то рік, а тут уже півтора. Напиши одразу - лоханувся з календариком відривним, переплутав країну і рік.
Не смішно самому ?

Все зафіксовано:
  zРадио написав:Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:12
Я свой прогноз дал - 18-30 месяцев от начала кризиса. Т.е. на данный момент - это 13-25 месяцев.

  zРадио написав:Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09
Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:59

  Ой+ написав:
Не смішіть людей: здавання квартири з 3-відсотковою річною дохідністю в ролі пенсії? https://zn.ua/ukr/conflict_of_interests ... nsiji.html
Як звичайно, у нас є дві новини для бажаючих купити квартиру. Яка з них гарна, а яка — не дуже, судіть самі:
— у світі закріпився тренд на зростання вартості житла;
— оренда житла з року в рік дешевшає.
Що це може означати для інвесторів? 1. На перепродажі житла можна пристойно заробити. 2. Час окупності інвестицій у житлову нерухомість за рахунок її здавання в оренду суттєво зросте. Строк окупності квартири в 20–25 років і навіть більше тепер уже нікого не дивує. І навряд чи це порадує тих, хто реалізує свою мрію про забезпечення безбідної старості за рахунок придбання квартири для наступної її здавання в оренду.

стояк Круш, три закони Трибеки... як діти.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:01

  Libo написав:
  Успіх написав:Флай, ну ти ж не лендлорд/не хочеш ним бути(а міг би рубати бабло з оренди, запустивши в підвал пару іноземців індусів/корейців/узбеків/нігерійців і т.п. :lol: )👳🧕🧝

Тож, ауууу, лендлорди - покажіть свого підрахуя по оренді з витратами на поточний ремонт? :?:
Скільки % очікуєте?(чи очкуєте? ) :mrgreen:


Да какое там в сраке бабло на аренде?! :roll:
Одни слёзы и чирка на жёпе, а не бабло на вашей аренде. :(

Не смешите людей: сдача квартиры с 3-процентной годовой доходностью в качестве пенсии?

https://zn.ua/conflict_of_interests/ne- ... ensii.html


Согласен, аренда квартир нынче не интересна совсем, а особенно новострой при нынишних ценах на ремонт - в минус можно его сдавать
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:03

  flyman написав:
  Ой+ написав:
Не смішіть людей: здавання квартири з 3-відсотковою річною дохідністю в ролі пенсії? https://zn.ua/ukr/conflict_of_interests ... nsiji.html
Як звичайно, у нас є дві новини для бажаючих купити квартиру. Яка з них гарна, а яка — не дуже, судіть самі:
— у світі закріпився тренд на зростання вартості житла;
— оренда житла з року в рік дешевшає.
Що це може означати для інвесторів? 1. На перепродажі житла можна пристойно заробити. 2. Час окупності інвестицій у житлову нерухомість за рахунок її здавання в оренду суттєво зросте. Строк окупності квартири в 20–25 років і навіть більше тепер уже нікого не дивує. І навряд чи це порадує тих, хто реалізує свою мрію про забезпечення безбідної старості за рахунок придбання квартири для наступної її здавання в оренду.

стояк Круш, три закони Трибеки... як діти.


Если есть деньги на стояк Круш, значит есть и голова, чтобы делать более рентабельные инвестиции....
А что за законы? Все о них говорят, но лень рыться глубоко в истории..
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:А что за законы?

Якщо коротко - то Київ - наше фффсьо!(всі хочуть жити в Києві) :)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:12

  Успіх написав:
  Sidus написав:А что за законы?

Якщо коротко - то Київ - наше фффсьо!(всі хочуть жити в Києві) :)

То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде
Sidus
 
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