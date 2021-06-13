Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:"- Почему европейцы не хотят инвестировать в российский рынок? Действительно политика так влияет на инвестиционные решения? - Я большой друг российского народа... "
сцкблдпц. забираю депозит.
Деньги не пахнут (с)...Особенно не пахнут когда они пахнут нефтью.
Так эти пдрсы ещё и персональные данные мошенникам сливают. Через месяца 2 после того как я у них разместился звонит мне какой-то х-р по фамилии бухбиндер из Лондона. И предлагает открыть торговый счёт в охрененной конторе под названием Sterling Financials. А чтобы сомнений у меня не возникало, даёт доступ к их сделкам в режиме онлайн. Смотрю я месяц на эти сделки. Все збс, +100% к депо клиента. А у меня как раз в Саксо торговля не задалась. Говорю: присылайте договор. Прислали. Почитал. По договору они мне вообще ничего не должны и деньги я засылаю им на счёт за услуги. Послал их. Ещё 2 месяца меня массажировали. Не повелся. Через год или полтора читаю про них: https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html
Когда они меня обхаживали - я остервенело их гуглил - ни че го не было. И только тут я понял, что Саксо меня слил кидалам.
Не смішіть людей: здавання квартири з 3-відсотковою річною дохідністю в ролі пенсії? https://zn.ua/ukr/conflict_of_interests ... nsiji.html Як звичайно, у нас є дві новини для бажаючих купити квартиру. Яка з них гарна, а яка — не дуже, судіть самі: — у світі закріпився тренд на зростання вартості житла; — оренда житла з року в рік дешевшає. Що це може означати для інвесторів? 1. На перепродажі житла можна пристойно заробити. 2. Час окупності інвестицій у житлову нерухомість за рахунок її здавання в оренду суттєво зросте. Строк окупності квартири в 20–25 років і навіть більше тепер уже нікого не дивує. І навряд чи це порадує тих, хто реалізує свою мрію про забезпечення безбідної старості за рахунок придбання квартири для наступної її здавання в оренду.
zРадио написав:О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го
Нє, це вже на$балово православних. Ти обіцяв про півроку спочатку від березня 2021, потім "диверсифікував" ризики бути затроленим у вересні 2021 на березень 2022. Який нафіг жовтень 2022 уже ??? Пруфів не проси, пам"ять тут в усіх хороша, а терти брєд за собою кожен вміє, однак ти один такий верткий. То півроку з березня, потім рік. Ну хзн, рік то рік, а тут уже півтора. Напиши одразу - лоханувся з календариком відривним, переплутав країну і рік. Не смішно самому ?
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zРадио написав:Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:12 Я свой прогноз дал - 18-30 месяцев от начала кризиса. Т.е. на данный момент - это 13-25 месяцев.
zРадио написав:Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09 Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.
Не смішіть людей: здавання квартири з 3-відсотковою річною дохідністю в ролі пенсії? https://zn.ua/ukr/conflict_of_interests ... nsiji.html Як звичайно, у нас є дві новини для бажаючих купити квартиру. Яка з них гарна, а яка — не дуже, судіть самі: — у світі закріпився тренд на зростання вартості житла; — оренда житла з року в рік дешевшає. Що це може означати для інвесторів? 1. На перепродажі житла можна пристойно заробити. 2. Час окупності інвестицій у житлову нерухомість за рахунок її здавання в оренду суттєво зросте. Строк окупності квартири в 20–25 років і навіть більше тепер уже нікого не дивує. І навряд чи це порадує тих, хто реалізує свою мрію про забезпечення безбідної старості за рахунок придбання квартири для наступної її здавання в оренду.
Не смішіть людей: здавання квартири з 3-відсотковою річною дохідністю в ролі пенсії? https://zn.ua/ukr/conflict_of_interests ... nsiji.html Як звичайно, у нас є дві новини для бажаючих купити квартиру. Яка з них гарна, а яка — не дуже, судіть самі: — у світі закріпився тренд на зростання вартості житла; — оренда житла з року в рік дешевшає. Що це може означати для інвесторів? 1. На перепродажі житла можна пристойно заробити. 2. Час окупності інвестицій у житлову нерухомість за рахунок її здавання в оренду суттєво зросте. Строк окупності квартири в 20–25 років і навіть більше тепер уже нікого не дивує. І навряд чи це порадує тих, хто реалізує свою мрію про забезпечення безбідної старості за рахунок придбання квартири для наступної її здавання в оренду.
стояк Круш, три закони Трибеки... як діти.
Если есть деньги на стояк Круш, значит есть и голова, чтобы делать более рентабельные инвестиции.... А что за законы? Все о них говорят, но лень рыться глубоко в истории..