airmax78 написав:

Так эти пдрсы ещё и персональные данные мошенникам сливают. Через месяца 2 после того как я у них разместился звонит мне какой-то х-р по фамилии бухбиндер из Лондона. И предлагает открыть торговый счёт в охрененной конторе под названием Sterling Financials. А чтобы сомнений у меня не возникало, даёт доступ к их сделкам в режиме онлайн. Смотрю я месяц на эти сделки. Все збс, +100% к депо клиента. А у меня как раз в Саксо торговля не задалась. Говорю: присылайте договор. Прислали. Почитал. По договору они мне вообще ничего не должны и деньги я засылаю им на счёт за услуги. Послал их. Ещё 2 месяца меня массажировали. Не повелся. Через год или полтора читаю про них:Когда они меня обхаживали - я остервенело их гуглил - ни че го не было. И только тут я понял, что Саксо меня слил кидалам.