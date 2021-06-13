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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7857785878597860>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:16

  Sidus написав:Согласен, аренда квартир нынче не интересна совсем, а особенно новострой при нынишних ценах на ремонт - в минус можно его сдавать


Уже лучше идти на программиста учиться. Или в селе коз разводить на молоко и сыр. Золотая эпоха лендлордов подошла к концу. Бог паразитов наказывает. Человек должен трудиться. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:17

  Amat написав:
  Faceless написав:Вы ж вроде "вляпались" в Ирпене ещё в 2015-2016?



Нет, это был не я.

если не ошибаюсь это был Advokat, 3к в ипенях Ирпеня ПА500
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:21

  Прохожий написав:
  zРадио написав:можете называть октябрятами

"горько плачет октябренок Женя
бьет его по рож. пионер Сережа"

навеяло)


А еще из той эпохи - каждая кухарка может управлять государством (с)

У нас здесь в роли кухарок прихожане секты "8 лет непрерывного роста" за авторством известного стрелка в молоко Михаила Кухара, чей крайний прогноз разошелся с реальностью как Земля с ретроградными планетами :mrgreen:

  Faceless написав:Все зафіксовано:
  zРадио написав:Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:12
Я свой прогноз дал - 18-30 месяцев от начала кризиса. Т.е. на данный момент - это 13-25 месяцев.

  zРадио написав:Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09
Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.


Спасибо, что вмешались. А то там, похоже, проблемы с факт-чекингом. Еще один наглядный пример ошибочности т.н. личного опыта
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мнение адвоката относительно кейса вчерашнего голосеевского стрелка

https://www.facebook.com/10005565722385 ... 13546/?d=n
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:33

  airmax78 написав:Так эти пдрсы ещё и персональные данные мошенникам сливают. Через месяца 2 после того как я у них разместился звонит мне какой-то х-р по фамилии бухбиндер из Лондона. И предлагает открыть торговый счёт в охрененной конторе под названием Sterling Financials. А чтобы сомнений у меня не возникало, даёт доступ к их сделкам в режиме онлайн. Смотрю я месяц на эти сделки. Все збс, +100% к депо клиента. А у меня как раз в Саксо торговля не задалась. Говорю: присылайте договор. Прислали. Почитал. По договору они мне вообще ничего не должны и деньги я засылаю им на счёт за услуги. Послал их. Ещё 2 месяца меня массажировали. Не повелся. Через год или полтора читаю про них:
https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html

Когда они меня обхаживали - я остервенело их гуглил - ни че го не было. И только тут я понял, что Саксо меня слил кидалам.

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UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:46

  UA написав:
  airmax78 написав:Так эти пдрсы ещё и персональные данные мошенникам сливают. Через месяца 2 после того как я у них разместился звонит мне какой-то х-р по фамилии бухбиндер из Лондона. И предлагает открыть торговый счёт в охрененной конторе под названием Sterling Financials. А чтобы сомнений у меня не возникало, даёт доступ к их сделкам в режиме онлайн. Смотрю я месяц на эти сделки. Все збс, +100% к депо клиента. А у меня как раз в Саксо торговля не задалась. Говорю: присылайте договор. Прислали. Почитал. По договору они мне вообще ничего не должны и деньги я засылаю им на счёт за услуги. Послал их. Ещё 2 месяца меня массажировали. Не повелся. Через год или полтора читаю про них:
https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html

Когда они меня обхаживали - я остервенело их гуглил - ни че го не было. И только тут я понял, что Саксо меня слил кидалам.

KONSTANTIN GOFMAN
Viktoria Dyagileva
ALEKSANDR KOCH
Таких коренных лондонцев есть в синагоге на Подоле
С выдумыванием легенды не стали сильно заморачиваться

Ну народ они разводили аж бегом. И ничего им не предъявишь. Я только не могу понять как по их договору им кто-то деньги закидывал? Все-таки их ЦА чуть продвинутее чем бараны несущие деньги в б2б или финико - хотя бы договор должна читать.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде
какая альтернатива?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:48

  kingkongovets написав:мнение адвоката относительно кейса вчерашнего голосеевского стрелка

https://www.facebook.com/10005565722385 ... 13546/?d=n


Укропы странный народ, никак не могут понять простую истину - пока не расплатился по ипотеке, квартира не твоя, а банка. Удивляет большое количество сочувствующих стрелку ... :shock:
Расплатись, получили документ о праве собственности и только потом можешь открывать огонь. А если каждый должник начнет отстреливаться от кредиторов? :shock: Но начинают приучивать. Могли и застрелить. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:52

  vitaliian написав:
  Sidus написав:То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде
какая альтернатива?


Однозначно в провинцию, в село. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:57

  kingkongovets написав:мнение адвоката относительно кейса вчерашнего голосеевского стрелка

https://www.facebook.com/10005565722385 ... 13546/?d=n


Желающих брать ипотеку поубавится)
sergikkc007
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