Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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"горько плачет октябренок Женя бьет его по рож. пионер Сережа"
навеяло)
А еще из той эпохи - каждая кухарка может управлять государством (с)
У нас здесь в роли кухарок прихожане секты "8 лет непрерывного роста" за авторством известного стрелка в молоко Михаила Кухара, чей крайний прогноз разошелся с реальностью как Земля с ретроградными планетами
Faceless написав:Все зафіксовано:
zРадио написав:Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:12 Я свой прогноз дал - 18-30 месяцев от начала кризиса. Т.е. на данный момент - это 13-25 месяцев.
zРадио написав:Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09 Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.
Спасибо, что вмешались. А то там, похоже, проблемы с факт-чекингом. Еще один наглядный пример ошибочности т.н. личного опыта
airmax78 написав:Так эти пдрсы ещё и персональные данные мошенникам сливают. Через месяца 2 после того как я у них разместился звонит мне какой-то х-р по фамилии бухбиндер из Лондона. И предлагает открыть торговый счёт в охрененной конторе под названием Sterling Financials. А чтобы сомнений у меня не возникало, даёт доступ к их сделкам в режиме онлайн. Смотрю я месяц на эти сделки. Все збс, +100% к депо клиента. А у меня как раз в Саксо торговля не задалась. Говорю: присылайте договор. Прислали. Почитал. По договору они мне вообще ничего не должны и деньги я засылаю им на счёт за услуги. Послал их. Ещё 2 месяца меня массажировали. Не повелся. Через год или полтора читаю про них: https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html
Когда они меня обхаживали - я остервенело их гуглил - ни че го не было. И только тут я понял, что Саксо меня слил кидалам.
KONSTANTIN GOFMAN Viktoria Dyagileva ALEKSANDR KOCH Таких коренных лондонцев есть в синагоге на Подоле С выдумыванием легенды не стали сильно заморачиваться
airmax78 написав:Так эти пдрсы ещё и персональные данные мошенникам сливают. Через месяца 2 после того как я у них разместился звонит мне какой-то х-р по фамилии бухбиндер из Лондона. И предлагает открыть торговый счёт в охрененной конторе под названием Sterling Financials. А чтобы сомнений у меня не возникало, даёт доступ к их сделкам в режиме онлайн. Смотрю я месяц на эти сделки. Все збс, +100% к депо клиента. А у меня как раз в Саксо торговля не задалась. Говорю: присылайте договор. Прислали. Почитал. По договору они мне вообще ничего не должны и деньги я засылаю им на счёт за услуги. Послал их. Ещё 2 месяца меня массажировали. Не повелся. Через год или полтора читаю про них: https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html
Когда они меня обхаживали - я остервенело их гуглил - ни че го не было. И только тут я понял, что Саксо меня слил кидалам.
KONSTANTIN GOFMAN Viktoria Dyagileva ALEKSANDR KOCH Таких коренных лондонцев есть в синагоге на Подоле С выдумыванием легенды не стали сильно заморачиваться
Ну народ они разводили аж бегом. И ничего им не предъявишь. Я только не могу понять как по их договору им кто-то деньги закидывал? Все-таки их ЦА чуть продвинутее чем бараны несущие деньги в б2б или финико - хотя бы договор должна читать.
Укропы странный народ, никак не могут понять простую истину - пока не расплатился по ипотеке, квартира не твоя, а банка. Удивляет большое количество сочувствующих стрелку ... Расплатись, получили документ о праве собственности и только потом можешь открывать огонь. А если каждый должник начнет отстреливаться от кредиторов? Но начинают приучивать. Могли и застрелить.