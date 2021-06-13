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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:00
Бывший собственник-заемщик - клинический идиот, что и подтвердили все произошедшие события.
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airmax78
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:01
Libo написав:
Укропы странный народ, никак не могут понять простую истину - пока не расплатился по ипотеке, квартира не твоя, а банка. Удивляет большое количество сочувствующих стрелку ...
Расплатись, получили документ о праве собственности и только потом можешь открывать огонь. А если каждый должник начнет отстреливаться от кредиторов?
Но начинают приучивать. Могли и застрелить.
Це пішло би на користь іншим простакам.
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Frant
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:01
airmax78 написав:
Бывший собственник-заемщик - клинический идиот, что и подтвердили все произошедшие события.
да понятно, просто уже весь инет в легендах
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kingkongovets
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:06
sergikkc007 написав:
Желающих брать ипотеку поубавится)
При чем тут желающие брать ипотеку? Поубавиться может только количество желающих купить на торгах, но их и так немного.
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Faceless
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:08
airmax78 написав: UA написав:
KONSTANTIN GOFMAN
Viktoria Dyagileva
ALEKSANDR KOCH
Таких коренных лондонцев есть в синагоге на Подоле
С выдумыванием легенды не стали сильно заморачиваться
Ну народ они разводили аж бегом. И ничего им не предъявишь. Я только не могу понять как по их договору им кто-то деньги закидывал? Все-таки их ЦА чуть продвинутее чем бараны несущие деньги в б2б или финико - хотя бы договор должна читать.
В биток же молча закидывают?
А тут целый Шурик Бухбиндер из Лондона звонит.
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UA
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:16
Faceless написав:
sergikkc007 написав:Желающих брать ипотеку поубавится)
При чем тут желающие брать ипотеку? Поубавиться может только количество желающих купить на торгах, но их и так немного.
Может банки акцию запустят - Каждому подписавшему ипотечный договор ружье в подарок.
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