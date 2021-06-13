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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7857785878597860

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:00

  kingkongovets написав:мнение адвоката относительно кейса вчерашнего голосеевского стрелка

https://www.facebook.com/10005565722385 ... 13546/?d=n

Бывший собственник-заемщик - клинический идиот, что и подтвердили все произошедшие события.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:01

  Libo написав:
  kingkongovets написав:мнение адвоката относительно кейса вчерашнего голосеевского стрелка

https://www.facebook.com/10005565722385 ... 13546/?d=n


Укропы странный народ, никак не могут понять простую истину - пока не расплатился по ипотеке, квартира не твоя, а банка. Удивляет большое количество сочувствующих стрелку ... :shock:
Расплатись, получили документ о праве собственности и только потом можешь открывать огонь. А если каждый должник начнет отстреливаться от кредиторов? :shock: Но начинают приучивать. Могли и застрелить. :?

Це пішло би на користь іншим простакам.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:мнение адвоката относительно кейса вчерашнего голосеевского стрелка

https://www.facebook.com/10005565722385 ... 13546/?d=n

Бывший собственник-заемщик - клинический идиот, что и подтвердили все произошедшие события.
да понятно, просто уже весь инет в легендах
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sergikkc007 написав:
  kingkongovets написав:мнение адвоката относительно кейса вчерашнего голосеевского стрелка

https://www.facebook.com/10005565722385 ... 13546/?d=n


Желающих брать ипотеку поубавится)
При чем тут желающие брать ипотеку? Поубавиться может только количество желающих купить на торгах, но их и так немного.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:08

  airmax78 написав:
  UA написав:KONSTANTIN GOFMAN
Viktoria Dyagileva
ALEKSANDR KOCH
Таких коренных лондонцев есть в синагоге на Подоле
С выдумыванием легенды не стали сильно заморачиваться

Ну народ они разводили аж бегом. И ничего им не предъявишь. Я только не могу понять как по их договору им кто-то деньги закидывал? Все-таки их ЦА чуть продвинутее чем бараны несущие деньги в б2б или финико - хотя бы договор должна читать.

В биток же молча закидывают?
А тут целый Шурик Бухбиндер из Лондона звонит.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:16

  Faceless написав:
sergikkc007 написав:Желающих брать ипотеку поубавится)
При чем тут желающие брать ипотеку? Поубавиться может только количество желающих купить на торгах, но их и так немного.

Может банки акцию запустят - Каждому подписавшему ипотечный договор ружье в подарок.
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  #<1 ... 7857785878597860
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