Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Укропы странный народ, никак не могут понять простую истину - пока не расплатился по ипотеке, квартира не твоя, а банка. Удивляет большое количество сочувствующих стрелку ... Расплатись, получили документ о праве собственности и только потом можешь открывать огонь. А если каждый должник начнет отстреливаться от кредиторов? Но начинают приучивать. Могли и застрелить.
UA написав:KONSTANTIN GOFMAN Viktoria Dyagileva ALEKSANDR KOCH Таких коренных лондонцев есть в синагоге на Подоле С выдумыванием легенды не стали сильно заморачиваться
Ну народ они разводили аж бегом. И ничего им не предъявишь. Я только не могу понять как по их договору им кто-то деньги закидывал? Все-таки их ЦА чуть продвинутее чем бараны несущие деньги в б2б или финико - хотя бы договор должна читать.
В биток же молча закидывают? А тут целый Шурик Бухбиндер из Лондона звонит.
При чем тут желающие брать ипотеку? Поубавиться может только количество желающих купить на торгах, но их и так немного.
Ну есть же ненормальные, которые влазят в ипотеку безрассудно. Есть и такие, кто и не собирается расчитываться, считает, что главное ввязаться в бой, а там отобьемся. Таких должно резко поубавиться. В 90-е брателлы за невозврат жарили утюгами и даже закапывали живьем. И вот вам и сейчас наглядная демонстрация, что не возвращать чужое нельзя ...
UA написав:KONSTANTIN GOFMAN Viktoria Dyagileva ALEKSANDR KOCH Таких коренных лондонцев есть в синагоге на Подоле С выдумыванием легенды не стали сильно заморачиваться
Ну народ они разводили аж бегом. И ничего им не предъявишь. Я только не могу понять как по их договору им кто-то деньги закидывал? Все-таки их ЦА чуть продвинутее чем бараны несущие деньги в б2б или финико - хотя бы договор должна читать.
В биток же молча закидывают? А тут целый Шурик Бухбиндер из Лондона звонит.
На счёт того что вы в биткоин не вложились вы ещё пожалеете.