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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:49
Успіх написав: Sidus написав:
То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде
Але ж терпите)) і не втікаєте, наприклад, в Черкаси?
Когда бюджет будут пилить в Черкассах - сбежим в Черкассы.
А так звиняйте
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:53
UA написав:
Когда бюджет будут пилить в Черкассах - сбежим в Черкассы.
А так звиняйте
да, мы тут без этого скучаем, хотя бы какой-то институт геодезии или электросварки Патона к нам перенесли (((
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:07
Libo написав: Faceless написав:
sergikkc007 написав:Желающих брать ипотеку поубавится)
При чем тут желающие брать ипотеку? Поубавиться может только количество желающих купить на торгах, но их и так немного.
Ну есть же ненормальные, которые влазят в ипотеку безрассудно. Есть и такие, кто и не собирается расчитываться, считает, что главное ввязаться в бой, а там отобьемся. Таких должно резко поубавиться. В 90-е брателлы за невозврат жарили утюгами и даже закапывали живьем. И вот вам и сейчас наглядная демонстрация, что не возвращать чужое нельзя ...
Это ж невменько. Он тупо забил на все.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:19
vitaliian написав: Sidus написав:
То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде
какая альтернатива?
Не знаю - децентрализация
В штатах все почему-то не ломятся в Вашингтон, верно? Но то, что происходит с Киевом - к добру не приведет явно
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:27
Sidus написав: vitaliian написав: Sidus написав:
То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде
какая альтернатива?
Не знаю - децентрализация
В штатах все почему-то не ломятся в Вашингтон, верно? Но то, что происходит с Киевом - к добру не приведет явно
Штаты супердецентрализованная страна с первого дня своего существования. А мы суперцентрализованное подобие государства с 17го века. С мелкими очагами децентрализации в крупных городах ненадолго и невсерьез. С очень низкой гражданской ответственностью у большей части населения. Так что нам децентрализация, пока, не грозит. Ближайшие лет 100.
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