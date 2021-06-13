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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7859786078617862>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:35

  Sidus написав:
  Успіх написав:
  Sidus написав:А что за законы?

Якщо коротко - то Київ - наше фффсьо!(всі хочуть жити в Києві) :)

То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде

Але ж терпите)) і не втікаєте, наприклад, в Черкаси? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:49

  Успіх написав:
  Sidus написав:То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде

Але ж терпите)) і не втікаєте, наприклад, в Черкаси? ;)

Когда бюджет будут пилить в Черкассах - сбежим в Черкассы.
А так звиняйте
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:53

  UA написав:Когда бюджет будут пилить в Черкассах - сбежим в Черкассы.
А так звиняйте
да, мы тут без этого скучаем, хотя бы какой-то институт геодезии или электросварки Патона к нам перенесли (((
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:07

  Libo написав:
  Faceless написав:
sergikkc007 написав:Желающих брать ипотеку поубавится)
При чем тут желающие брать ипотеку? Поубавиться может только количество желающих купить на торгах, но их и так немного.

Ну есть же ненормальные, которые влазят в ипотеку безрассудно. Есть и такие, кто и не собирается расчитываться, считает, что главное ввязаться в бой, а там отобьемся. Таких должно резко поубавиться. В 90-е брателлы за невозврат жарили утюгами и даже закапывали живьем. И вот вам и сейчас наглядная демонстрация, что не возвращать чужое нельзя ... :?

Это ж невменько. Он тупо забил на все.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:19

  vitaliian написав:
  Sidus написав:То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде
какая альтернатива?

Не знаю - децентрализация :) В штатах все почему-то не ломятся в Вашингтон, верно? Но то, что происходит с Киевом - к добру не приведет явно
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:27

  Sidus написав:
  vitaliian написав:
  Sidus написав:То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде
какая альтернатива?

Не знаю - децентрализация :) В штатах все почему-то не ломятся в Вашингтон, верно? Но то, что происходит с Киевом - к добру не приведет явно

Штаты супердецентрализованная страна с первого дня своего существования. А мы суперцентрализованное подобие государства с 17го века. С мелкими очагами децентрализации в крупных городах ненадолго и невсерьез. С очень низкой гражданской ответственностью у большей части населения. Так что нам децентрализация, пока, не грозит. Ближайшие лет 100.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 00:03

  airmax78 написав:
  sergikkcтак007 написав:
  kingkongovets написав:мнение адвоката относительно кейса вчерашнего голосеевского стрелка

https://www.facebook.com/10005565722385 ... 13546/?d=n


Желающих брать ипотеку поубавится)

Таким дебилам противопоказано в принципе в договорные отношения вступать.

Но чувачку удалось ещё и 100кусков баксов в Укрсоце получить ))) хрен его знает, может и вправду в сытные 2007 годы банки любому зашедшему с ноги наливали от 100штук баксов...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 06:13

  airmax78 написав:
  sergikkcтак007 написав:
  kingkongovets написав:мнение адвоката относительно кейса вчерашнего голосеевского стрелка

https://www.facebook.com/10005565722385 ... 13546/?d=n


Желающих брать ипотеку поубавится)

Таким дебилам противопоказано в принципе в договорные отношения вступать.


Ты писал год назад тут мне , что будет ипотека под 10% и ракета. С тебя горе прогнозист !
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 10 лип, 2021 06:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 06:16

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:мнение адвоката относительно кейса вчерашнего голосеевского стрелка

https://www.facebook.com/10005565722385 ... 13546/?d=n

Бывший собственник-заемщик - клинический идиот, что и подтвердили все произошедшие события.

Подібних перців - половина населення країни сантехніків, клоунів і селян. Такий менталітет простого мутрого нароту.

Прикольно спостерігати тут боротьбу міщанства з математичною статистикою.
Серіал "Бджоли проти меду" або алкоголіки проти горілки"(((
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 06:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Но то, что происходит с Киевом - к добру не приведет явно
в Киев уже год как не ломятся, а что происходит?
vitaliian
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