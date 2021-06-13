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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7859786078617862

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 06:38

За крок до перевороту думок!©

Ну от, замість однушечки в старому фонді, вкладаємо сюди 38Кдол. і щомісяця, лежачи на пляжі/на філіппінці - отримуємо 60Кгрн/міс!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 06:53

  kingkongovets написав:Париж обмежить швидкість авто в межах міста до 30 км/год

https://www.the-village.com.ua/village/ ... -3J2ggKb2k

"Після серпня тільки головна кільцева дорога навколо Парижа, основні бульвари й артерії, включаючи Єлисейські поля, збережуть більш високі обмеження швидкості (70 км/год)"- ой, та це ж просто зрада якась для урбанастів.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 07:37

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Таким дебилам противопоказано в принципе в договорные отношения вступать.


Ты писал год назад тут мне , что будет ипотека под 10% и ракета. С тебя горе прогнозист !

https://www.epravda.com.ua/news/2021/07 ... /index.amp
А ценовую рОкету уже даже графики Зрадио не могут скрывать.
Таракан, кстати, взял ипотеку на однушку на ДВРЗ. Грит ему удобно жить рядом со складом на котором товар.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 07:39

  unicdima написав:
  kingkongovets написав:Париж обмежить швидкість авто в межах міста до 30 км/год

https://www.the-village.com.ua/village/ ... -3J2ggKb2k

"Після серпня тільки головна кільцева дорога навколо Парижа, основні бульвари й артерії, включаючи Єлисейські поля, збережуть більш високі обмеження швидкості (70 км/год)"- ой, та це ж просто зрада якась для урбанастів.

У нас тоже, пока, по набережной 80 можно ехать. В пешеходном центре скорость надо снижать однозначно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 07:40

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Таким дебилам противопоказано в принципе в договорные отношения вступать.


Ты писал год назад тут мне , что будет ипотека под 10% и ракета. С тебя горе прогнозист !

https://www.epravda.com.ua/news/2021/07 ... /index.amp
А ценовую рОкету уже даже графики Зрадио не могут скрывать.
Таракан, кстати, взял ипотеку на однушку на ДВРЗ. Грит ему удобно жить рядом со складом на котором товар.


где рокета? 50% годовых и однуха за 3к$ в месяц на Трояне?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 07:43

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Таким дебилам противопоказано в принципе в договорные отношения вступать.


Ты писал год назад тут мне , что будет ипотека под 10% и ракета. С тебя горе прогнозист !

https://www.epravda.com.ua/news/2021/07 ... /index.amp
А ценовую рОкету уже даже графики Зрадио не могут скрывать.
Таракан, кстати, взял ипотеку на однушку на ДВРЗ. Грит ему удобно жить рядом со складом на котором товар.


нет статистики, сколько было рассрочек в 0% от застройщиков на 3 года.

может это старые клиенты, которые брали рассрочки в 0% на 2-3 года, просто тупо взяли ипотеку в 7-10% на 5-7+ лет
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 10 лип, 2021 07:44, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 07:44

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
Ты писал год назад тут мне , что будет ипотека под 10% и ракета. С тебя горе прогнозист !

https://www.epravda.com.ua/news/2021/07 ... /index.amp
А ценовую рОкету уже даже графики Зрадио не могут скрывать.
Таракан, кстати, взял ипотеку на однушку на ДВРЗ. Грит ему удобно жить рядом со складом на котором товар.

где рокета? 50% годовых и однуха за 3к$ в месяц на Трояне?

У тебя дислексия? Могу посоветовать хорошего врача. Таракану помог.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 07:45

  airmax78 написав:У тебя дислексия? Могу посоветовать хорошего врача. Таракану помог.


ты написал год назад, что будет ипотека в контексте рокеты. Я написал где рокета Илона??

Я буду следюущим президентом. Мои сообщения читают в СБУ и Арсен Борисович лично:
https://kiev-x.in/viewtopic.php?f=9&p=1168#p1168

Ты можешь мне написать, что им передать и ты изменишь ход истории.
proftpd66
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  #<1 ... 7859786078617862
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