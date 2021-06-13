Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:49
Успіх написав: Sidus написав:
То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде
Але ж терпите)) і не втікаєте, наприклад, в Черкаси?
Когда бюджет будут пилить в Черкассах - сбежим в Черкассы.
А так звиняйте
UA
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:53
UA написав:
Когда бюджет будут пилить в Черкассах - сбежим в Черкассы.
А так звиняйте
да, мы тут без этого скучаем, хотя бы какой-то институт геодезии или электросварки Патона к нам перенесли (((
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:19
vitaliian написав: Sidus написав:
То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде
какая альтернатива?
Не знаю - децентрализация
В штатах все почему-то не ломятся в Вашингтон, верно? Но то, что происходит с Киевом - к добру не приведет явно
Sidus
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:27
Sidus написав: vitaliian написав: Sidus написав:
То не законы, а частное мнение...мне вот Киев надоел и стал некомфортен: и с каждым годом все хуже, хаотичная застройка, пробки и толпы людей везде
какая альтернатива?
Не знаю - децентрализация
В штатах все почему-то не ломятся в Вашингтон, верно? Но то, что происходит с Киевом - к добру не приведет явно
Штаты супердецентрализованная страна с первого дня своего существования. А мы суперцентрализованное подобие государства с 17го века. С мелкими очагами децентрализации в крупных городах ненадолго и невсерьез. С очень низкой гражданской ответственностью у большей части населения. Так что нам децентрализация, пока, не грозит. Ближайшие лет 100.
airmax78
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Додано: Суб 10 лип, 2021 06:29
Sidus написав:
Но то, что происходит с Киевом - к добру не приведет явно
в Киев уже год как не ломятся, а что происходит?
vitaliian
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Додано: Суб 10 лип, 2021 07:37
proftpd66 написав: airmax78 написав:
Таким дебилам противопоказано в принципе в договорные отношения вступать.
Ты писал год назад тут мне , что будет ипотека под 10% и ракета. С тебя горе прогнозист !
https://www.epravda.com.ua/news/2021/07 ... /index.amp
А ценовую рОкету уже даже графики Зрадио не могут скрывать.
Таракан, кстати, взял ипотеку на однушку на ДВРЗ. Грит ему удобно жить рядом со складом на котором товар.
airmax78
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Додано: Суб 10 лип, 2021 07:40
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
Таким дебилам противопоказано в принципе в договорные отношения вступать.
Ты писал год назад тут мне , что будет ипотека под 10% и ракета. С тебя горе прогнозист !
https://www.epravda.com.ua/news/2021/07 ... /index.amp
А ценовую рОкету уже даже графики Зрадио не могут скрывать.
Таракан, кстати, взял ипотеку на однушку на ДВРЗ. Грит ему удобно жить рядом со складом на котором товар.
где рокета? 50% годовых и однуха за 3к$ в месяц на Трояне?
proftpd66
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Додано: Суб 10 лип, 2021 07:43
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
Таким дебилам противопоказано в принципе в договорные отношения вступать.
Ты писал год назад тут мне , что будет ипотека под 10% и ракета. С тебя горе прогнозист !
https://www.epravda.com.ua/news/2021/07 ... /index.amp
А ценовую рОкету уже даже графики Зрадио не могут скрывать.
Таракан, кстати, взял ипотеку на однушку на ДВРЗ. Грит ему удобно жить рядом со складом на котором товар.
нет статистики, сколько было рассрочек в 0% от застройщиков на 3 года.
может это старые клиенты, которые брали рассрочки в 0% на 2-3 года, просто тупо взяли ипотеку в 7-10% на 5-7+ лет
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Суб 10 лип, 2021 07:44, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Додано: Суб 10 лип, 2021 07:44
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
Ты писал год назад тут мне , что будет ипотека под 10% и ракета. С тебя горе прогнозист !
https://www.epravda.com.ua/news/2021/07 ... /index.amp
А ценовую рОкету уже даже графики Зрадио не могут скрывать.
Таракан, кстати, взял ипотеку на однушку на ДВРЗ. Грит ему удобно жить рядом со складом на котором товар.
где рокета? 50% годовых и однуха за 3к$ в месяц на Трояне?
У тебя дислексия? Могу посоветовать хорошего врача. Таракану помог.
airmax78
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Додано: Суб 10 лип, 2021 07:45
airmax78 написав:
У тебя дислексия? Могу посоветовать хорошего врача. Таракану помог.
ты написал год назад, что будет ипотека в контексте
рокеты
. Я написал где рокета??
Я буду следюущим президентом. Мои сообщения читают в СБУ и Арсен Борисович лично:
https://kiev-x.in/viewtopic.php?f=9&p=1168#p1168
Ты можешь мне написать, что им передать и ты изменишь ход истории.
proftpd66
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