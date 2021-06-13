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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7858785978607861

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:16

  proftpd66 написав:Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.

У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:17

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.

У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.


Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.

У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.


Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
бц павловский, тебя там отдельный офис давно ждет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:46

  kingkongovets написав:
proftpd66 написав:
  airmax78 написав:У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.


Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
бц павловский, тебя там отдельный офис давно ждет


Что там ? Не могу понять


Я уже в Дубай . Жрите сечку сами .
proftpd66
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  #<1 ... 7858785978607861
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