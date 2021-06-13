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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лип, 2021 09:16
proftpd66 написав:
Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.
У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.
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airmax78
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Додано: Суб 10 лип, 2021 09:17
airmax78 написав: proftpd66 написав:
Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.
У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.
Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
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proftpd66
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Додано: Суб 10 лип, 2021 09:30
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.
У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.
Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
бц павловский, тебя там отдельный офис давно ждет
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kingkongovets
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Додано: Суб 10 лип, 2021 09:46
kingkongovets написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.
Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
бц павловский, тебя там отдельный офис давно ждет
Что там ? Не могу понять
Я уже в Дубай . Жрите сечку сами .
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proftpd66
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