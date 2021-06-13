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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78597860786178627863>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:16

  proftpd66 написав:Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.

У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:17

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.

У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.


Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.

У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.


Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
бц павловский, тебя там отдельный офис давно ждет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:46

  kingkongovets написав:
proftpd66 написав:
  airmax78 написав:У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.


Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
бц павловский, тебя там отдельный офис давно ждет


Что там ? Не могу понять
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 10 лип, 2021 10:00, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цікаво - "жесточайший" оф-топ не труть(2-3 сторінки висить), а моє - про бізнес-ідеї - постирали в корінь...
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:54

  Успіх написав:Цікаво - "жесточайший" оф-топ не труть(2-3 сторінки висить), а моє - про бізнес-ідеї - постирали в корінь...

Ти ж любимчик нешановного. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:25

  Libo написав:Поражаюсь и Сивачу, и ICU. Неужели им неизвестно, что сейчас острая нехватка рабочей силы?! Какая безработица?! В США 9 млн. вакансий. Многие предприятия резко повысили з/п, а так и не могут укомплектоваться.
А неужели ты не учил по экономистории, что после знаменитой инфляции конца 70-х годов в США начался экономический бум и выросла занятость?! Про рейганомику слышал? Почитай. Сейчас примерно тоже самое. Только еще круче - тотальная реконструкция инфраструктуры и переход к новому технологическому укладу, основанному на новой энергии. Через 5 лет мир и наша жизнь будут сильно отличаться от нынешней. 8)


Не учил ты экономисторию как университетскую дисциплину. Ты читал политологическую беллетристику о полезности бюрократов разных времен и сортов :mrgreen: Две большие разницы.

Любой студент 3-го курса экономического вуза знает, что при разгоне инфляции происходит недооценка дефлятора и, следовательно, переоценивается реальный ВВП. На снижении инфляции, напротив, из номинального ВВП забирают лишнее, недооценивая реальный. Читай основы - Г.Пааше.

Количественным смягчением можно купить время, но не выпуск. ФРС с этой задачей справился на ура. Одно дело столкнуться с последствиями инфляции на выходе из пандемии с ясным голубым небом на горизонте, и совсем другое - с последствиями дорогих денег на ее заре в условиях высокой неопределенности и запредельного уровня страха

PS: с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем. Тут можешь почитать Р.Фишера (не шахматиста, а экс-функционера ФРС :D )
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:33

  zРадио написав:
  Libo написав:Поражаюсь и Сивачу, и ICU. Неужели им неизвестно, что сейчас острая нехватка рабочей силы?! Какая безработица?! В США 9 млн. вакансий. Многие предприятия резко повысили з/п, а так и не могут укомплектоваться.
А неужели ты не учил по экономистории, что после знаменитой инфляции конца 70-х годов в США начался экономический бум и выросла занятость?! Про рейганомику слышал? Почитай. Сейчас примерно тоже самое. Только еще круче - тотальная реконструкция инфраструктуры и переход к новому технологическому укладу, основанному на новой энергии. Через 5 лет мир и наша жизнь будут сильно отличаться от нынешней. 8)


Не учил ты экономисторию как университетскую дисциплину. Ты читал политологическую беллетристику о полезности бюрократов разных времен и сортов :mrgreen: Две большие разницы.

Любой студент 3-го курса экономического вуза знает, что при разгоне инфляции происходит недооценка дефлятора и, следовательно, переоценивается реальный ВВП. На снижении инфляции, напротив, из номинального ВВП забирают лишнее, недооценивая реальный. Читай основы - Г.Пааше.

Количественным смягчением можно купить время, но не выпуск. ФРС с этой задачей справился на ура. Одно дело столкнуться с последствиями инфляции на выходе из пандемии с ясным голубым небом на горизонте, и совсем другое - с последствиями дорогих денег на ее заре в условиях высокой неопределенности и запредельного уровня страха

PS: с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем. Тут можешь почитать Р.Фишера (не шахматиста, а экс-функционера ФРС :D )


Мой прогноз как будущего президента Украины.

Они не будет поднимать ставку еще долго. Они спасают рынок репо. Если они сейчас поднимут, то будет депрессия лет на 10.

Пауэлл сказал на какой-то пресс-конференции, что его не интересует временная инфляция .

Сейчас американцы наберут кредитов частных потребительских и будут банкротства. Баффетт который хвалит банки , вывел акции из банков. Значит банки сдохнут по мнению Баффетта.

Сейчас найду видео

https://kiev-x.in/viewtopic.php?p=1015#p1015


Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 10 лип, 2021 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:39

  proftpd66 написав:Мой прогноз как будущего президента Украины


Ну все, теперь и растишки согласятся, что надо продавать :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:44

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:Мой прогноз как будущего президента Украины


Ну все, теперь и растишки согласятся, что надо продавать :mrgreen:


Пауэлл действительно сказал что их не интересует временная инфляция и бакс сразу начали продавать бешеными темпами
proftpd66
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