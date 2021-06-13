Додано: Суб 10 лип, 2021 10:25

Libo написав: Поражаюсь и Сивачу, и ICU. Неужели им неизвестно, что сейчас острая нехватка рабочей силы?! Какая безработица?! В США 9 млн. вакансий. Многие предприятия резко повысили з/п, а так и не могут укомплектоваться.

А неужели ты не учил по экономистории, что после знаменитой инфляции конца 70-х годов в США начался экономический бум и выросла занятость?! Про рейганомику слышал? Почитай. Сейчас примерно тоже самое. Только еще круче - тотальная реконструкция инфраструктуры и переход к новому технологическому укладу, основанному на новой энергии. Через 5 лет мир и наша жизнь будут сильно отличаться от нынешней. Поражаюсь и Сивачу, и ICU. Неужели им неизвестно, что сейчас острая нехватка рабочей силы?! Какая безработица?! В США 9 млн. вакансий. Многие предприятия резко повысили з/п, а так и не могут укомплектоваться.А неужели ты не учил по экономистории, что после знаменитой инфляции конца 70-х годов в США начался экономический бум и выросла занятость?! Про рейганомику слышал? Почитай. Сейчас примерно тоже самое. Только еще круче - тотальная реконструкция инфраструктуры и переход к новому технологическому укладу, основанному на новой энергии. Через 5 лет мир и наша жизнь будут сильно отличаться от нынешней.

Не учил ты экономисторию как университетскую дисциплину. Ты читал политологическую беллетристику о полезности бюрократов разных времен и сортовДве большие разницы.Любой студент 3-го курса экономического вуза знает, что при разгоне инфляции происходит недооценка дефлятора и, следовательно, переоценивается реальный ВВП. На снижении инфляции, напротив, из номинального ВВП забирают лишнее, недооценивая реальный. Читай основы - Г.Пааше.Количественным смягчением можно купить время, но не выпуск. ФРС с этой задачей справился на ура. Одно дело столкнуться с последствиями инфляции на выходе из пандемии с ясным голубым небом на горизонте, и совсем другое - с последствиями дорогих денег на ее заре в условиях высокой неопределенности и запредельного уровня страхаPS: с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем. Тут можешь почитать Р.Фишера (не шахматиста, а экс-функционера ФРС