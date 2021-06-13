Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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proftpd66 написав:Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.
У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.
proftpd66 написав:Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.
У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.
Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
proftpd66 написав:Ты хочешь изменить ход истории ? Напиши, что ты хочешь изменить в стране и я передам первым лицам государства на тот форум и мы изменим ход истории.
У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.
Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
airmax78 написав:У меня к ним только одна просьба, если можешь - передай: ни в коем случае пусть не сокращают финансирование нашего бизнес-инкубатора на Кирилловской. Потому что выбрасывать наших подопечных на улицу - это бесчеловечно.
Передам , что такое на Кирилловской? Что там конкретно ?
бц павловский, тебя там отдельный офис давно ждет
Что там ? Не могу понять
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 10 лип, 2021 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Libo написав:Поражаюсь и Сивачу, и ICU. Неужели им неизвестно, что сейчас острая нехватка рабочей силы?! Какая безработица?! В США 9 млн. вакансий. Многие предприятия резко повысили з/п, а так и не могут укомплектоваться. А неужели ты не учил по экономистории, что после знаменитой инфляции конца 70-х годов в США начался экономический бум и выросла занятость?! Про рейганомику слышал? Почитай. Сейчас примерно тоже самое. Только еще круче - тотальная реконструкция инфраструктуры и переход к новому технологическому укладу, основанному на новой энергии. Через 5 лет мир и наша жизнь будут сильно отличаться от нынешней.
Не учил ты экономисторию как университетскую дисциплину. Ты читал политологическую беллетристику о полезности бюрократов разных времен и сортов Две большие разницы.
Любой студент 3-го курса экономического вуза знает, что при разгоне инфляции происходит недооценка дефлятора и, следовательно, переоценивается реальный ВВП. На снижении инфляции, напротив, из номинального ВВП забирают лишнее, недооценивая реальный. Читай основы - Г.Пааше.
Количественным смягчением можно купить время, но не выпуск. ФРС с этой задачей справился на ура. Одно дело столкнуться с последствиями инфляции на выходе из пандемии с ясным голубым небом на горизонте, и совсем другое - с последствиями дорогих денег на ее заре в условиях высокой неопределенности и запредельного уровня страха
PS: с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем. Тут можешь почитать Р.Фишера (не шахматиста, а экс-функционера ФРС )
Libo написав:Поражаюсь и Сивачу, и ICU. Неужели им неизвестно, что сейчас острая нехватка рабочей силы?! Какая безработица?! В США 9 млн. вакансий. Многие предприятия резко повысили з/п, а так и не могут укомплектоваться. А неужели ты не учил по экономистории, что после знаменитой инфляции конца 70-х годов в США начался экономический бум и выросла занятость?! Про рейганомику слышал? Почитай. Сейчас примерно тоже самое. Только еще круче - тотальная реконструкция инфраструктуры и переход к новому технологическому укладу, основанному на новой энергии. Через 5 лет мир и наша жизнь будут сильно отличаться от нынешней.
Не учил ты экономисторию как университетскую дисциплину. Ты читал политологическую беллетристику о полезности бюрократов разных времен и сортов Две большие разницы.
Любой студент 3-го курса экономического вуза знает, что при разгоне инфляции происходит недооценка дефлятора и, следовательно, переоценивается реальный ВВП. На снижении инфляции, напротив, из номинального ВВП забирают лишнее, недооценивая реальный. Читай основы - Г.Пааше.
Количественным смягчением можно купить время, но не выпуск. ФРС с этой задачей справился на ура. Одно дело столкнуться с последствиями инфляции на выходе из пандемии с ясным голубым небом на горизонте, и совсем другое - с последствиями дорогих денег на ее заре в условиях высокой неопределенности и запредельного уровня страха
PS: с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем. Тут можешь почитать Р.Фишера (не шахматиста, а экс-функционера ФРС )
Мой прогноз как будущего президента Украины.
Они не будет поднимать ставку еще долго. Они спасают рынок репо. Если они сейчас поднимут, то будет депрессия лет на 10.
Пауэлл сказал на какой-то пресс-конференции, что его не интересует временная инфляция .
Сейчас американцы наберут кредитов частных потребительских и будут банкротства. Баффетт который хвалит банки , вывел акции из банков. Значит банки сдохнут по мнению Баффетта.