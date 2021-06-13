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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7860786178627863>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем

От чому бідні стають ще біднішими, це зрозуміло і прослідковується легко, а от чому багатші в той же самий час багатшають - не вся послідовність зрозуміла?
- вони багатшають, бо скуповують в той час дешеві активи/бізнеса.... ціни підвищують на свою продукцію - чи як?
- за рахунок чого саме багатші багатішають в той час, коли бідні біднішають!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:49

  Успіх написав:
  zРадио написав:с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем

От чому бідні стають ще біднішими, це зрозуміло і прослідковується легко, а от чому багатші в той же самий час багатшають - не вся послідовність зрозуміла?
- вони багатшають, бо скуповують в той час дешеві активи/бізнеса.... ціни підвищують на свою продукцію - чи як?
- за рахунок чого саме багатші багатішають в той час, коли бідні біднішають!



Багатые купили биток , альты , золото, серебро . И берут кредит под 4%. И может легко объявить себя банкротами . Деньги спасает защитные активы .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:52

  Успіх написав:Цікаво - "жесточайший" оф-топ не труть(2-3 сторінки висить), а моє - про бізнес-ідеї - постирали в корінь...
b2b, только вместо ювелирки - слойки. Если не можешь сам рентабельность посчитать, почитай комменты к видео, которое вылаживаешь
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:03

  Grand Touring написав:
  Успіх написав:Цікаво - "жесточайший" оф-топ не труть(2-3 сторінки висить), а моє - про бізнес-ідеї - постирали в корінь...
b2b, только вместо ювелирки - слойки. Если не можешь сам рентабельность посчитать, почитай комменты к видео, которое вылаживаешь

Читав.
Ну, нехай не за 2р. воно окупиться, як вони кажуть, а за 4р. - так все одно - це супер!
Ні?
Вони і всім повністю займаються, а ви тільки через смарт собі втикаєте, як йдуть продажі :D
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:05

airmax78

Ты губы уже надул?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:за рахунок чого саме багатші багатішають в той час, коли бідні біднішають!
они же и продают бедным товары по завышенным ценам. Или кто по вашему греет руки на дорогой нефти, пшенице, раст.жирах?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:13

  proftpd66 написав:Мой прогноз как будущего президента Украины.

Они не будет поднимать ставку еще долго. Они спасают рынок репо. Если они сейчас поднимут, то будет депрессия лет на 10.

https://kiev-x.in/viewtopic.php?p=1015#p1015



Господин будущий Президент! Дык, чел с видео грит совсем другое! В конце видеофрагмента он советует при малейшем (скором) шухере хватать кеш и делать ласты с рынка!
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:14

  Faceless написав:
  stas_rst написав:
  zРадио написав:О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го

Нє, це вже на$балово православних. Ти обіцяв про півроку спочатку від березня 2021, потім "диверсифікував" ризики бути затроленим у вересні 2021 на березень 2022.
Який нафіг жовтень 2022 уже ???
Пруфів не проси, пам"ять тут в усіх хороша, а терти брєд за собою кожен вміє, однак ти один такий верткий. То півроку з березня, потім рік. Ну хзн, рік то рік, а тут уже півтора. Напиши одразу - лоханувся з календариком відривним, переплутав країну і рік.
Не смішно самому ?

Все зафіксовано:
  zРадио написав:Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:12
Я свой прогноз дал - 18-30 месяцев от начала кризиса. Т.е. на данный момент - это 13-25 месяцев.

  zРадио написав:Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09
Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.

😂
1 вересня цього року - кінцева дата прогнозу




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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:20

До речі.
Парапланування цін від мхз вже 1.5 місяці як відбувається.

Ше чучуть і файна Па 600.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:27

  Успіх написав:Вони і всім повністю займаються, а ви тільки через смарт собі втикаєте, як йдуть продажі :D
Вам надо тоже в бц Павловский, там все схвачено
Grand Touring
 
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