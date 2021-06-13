Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем
От чому бідні стають ще біднішими, це зрозуміло і прослідковується легко, а от чому багатші в той же самий час багатшають - не вся послідовність зрозуміла? - вони багатшають, бо скуповують в той час дешеві активи/бізнеса.... ціни підвищують на свою продукцію - чи як? - за рахунок чого саме багатші багатішають в той час, коли бідні біднішають!
zРадио написав:с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем
От чому бідні стають ще біднішими, це зрозуміло і прослідковується легко, а от чому багатші в той же самий час багатшають - не вся послідовність зрозуміла? - вони багатшають, бо скуповують в той час дешеві активи/бізнеса.... ціни підвищують на свою продукцію - чи як? - за рахунок чого саме багатші багатішають в той час, коли бідні біднішають!
Багатые купили биток , альты , золото, серебро . И берут кредит под 4%. И может легко объявить себя банкротами . Деньги спасает защитные активы .
zРадио написав:О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го
Нє, це вже на$балово православних. Ти обіцяв про півроку спочатку від березня 2021, потім "диверсифікував" ризики бути затроленим у вересні 2021 на березень 2022. Який нафіг жовтень 2022 уже ??? Пруфів не проси, пам"ять тут в усіх хороша, а терти брєд за собою кожен вміє, однак ти один такий верткий. То півроку з березня, потім рік. Ну хзн, рік то рік, а тут уже півтора. Напиши одразу - лоханувся з календариком відривним, переплутав країну і рік. Не смішно самому ?
Все зафіксовано:
zРадио написав:Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:12 Я свой прогноз дал - 18-30 месяцев от начала кризиса. Т.е. на данный момент - это 13-25 месяцев.
zРадио написав:Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09 Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.